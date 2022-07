Paula Echevarría sabe que las geometrías son clave para brillar este verano

Es un vestido de Mango que nos encanta

Noelia Murillo

En verano, con el calor que hace, lo que menos nos apetece es tener que llevar ropa ajustada que se nos pegue al cuerpo y llegue a resultar molesta a lo largo del día. Es por eso que gran parte de las prendas que forman parte de las colecciones de verano de las firmas son anchar, vaporosas y, en definitiva, frescas. Ya sea un vestido o una camisa ancha a juego con un pantalón igual de cómodo, las propuestas de este tipo son muy abundantes.

Sin embargo, por los estilismos que suele llevar Paula Echevarría, nos atreveríamos a decir que los vestidos son, sin lugar a dudas, la mejor opción cuando aprieta el sol. La 'influencer' cuenta con un perfil en Instagram donde abundan las propuestas estilísticas según la época del año en la que estemos y ahora, en pleno verano, nos hemos dado cuenta de en la mayoría de publicaciones lleva un vestido. Además, que suele elegir ropa de tiendas para todos los bolsillos y que todas podemos replicar.

Si bien es cierto que la variedad de modelos es interminable (cortos, largos, con tirantes finos, gruesos, con mangas, sin ellas, con volantes, de líneas rectas...) hay un formato por el que suele apostar, que es el que en la parte superior abunda el volumen, con volantes u hombreras de gran tamaño. La mayoría de estos vestidos se acaban ceñidos desde el pecho hasta el muslo, lo que puede llegar a decirnos que para una cena formal son ideales, pero que igual para un paseo por la ciudad, donde el cemento quema, no tanto.

De ahí que el último vestido que ha publicado en su perfil personal nos haya encantado. Se trata de un modelo de Mango que, lamentablemente, no pertenece a la colección de primavera y, por lo tanto, no tiene descuento por rebajas. No obstante, como decíamos antes, es una prenda económica y por tan solo 49,99 euros puedes hacerla tuya sin temor a arrepentirte, puesto que presenta el formato ideal para hacer frente el calor que todavía está por llegar.

Presenta un estampado geométrico, de rayas colocadas en forma de triángulo de colores negro, beige y anaranjado, y está confeccionado con tejido satinado. También tiene un cuello escotado en V y tirantes muy finos que se cruzan en la espalda, totalmente abierta y a la vista. Además, desde la firma informan que este vestido pertenece a la colección Commited, es decir, que es un producto que ha sido confeccionado con fibras y/o procesos de producción sostenible, de modo que se ha podido reducir su impacto ambiental.