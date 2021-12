Fíjate en Lila Grace Moss porque así es como deberías llevar el pijama en la calle

La hija de Kate Moss nos ha dado una idea fantástica para presumir de tendencia pijamera este invierno fuera de la cama y que sea todo un acierto.

Julia García

Dior presentaba en Londres su nueva colección masculina diseñada por Kim Jones bajo el nombre Nowhere to go but everywhere e inspirada en el escritor Jack Kerouac y Lila Grace Moss ha sido una de las exclusivas invitadas al desfile. La hija de Kate Moss empieza a ser un nombre destacado en la industria, sobre todo después de que el pasado mes de septiembre en la Semana de la Moda de Milán su imagen sobre la pasarela con la bomba de insulina diera la vuelta al mundo.

La naturalidad de la modelo conquistó a todos del mismo modo que lo ha hecho ahora su estilo, el cual le viene desde la cuna gracias a haber tenido en casa a uno de los iconos más grandes de todos los tiempos en este sentido. Es por esto que para nosotras es desde ya un genial referente al que acudir cuando necesitamos inspiración a la hora de vestirnos. Sobre todo cuando se trata de adaptar una tendencia complicada como es el caso de la pijamera.

Por mucho que el street style haya dicho que ir en pijama al trabajo es una buena idea es algo de lo que no terminamos de convencernos por falta de ideas a la hora de combinar nuestro conjunto de camisa y pantalón pero, después de ver cómo lo ha hecho Lila Grace nos sentimos mucho más seguras al respecto y vamos a darle por fin una oportunidad.

Para que sus dos piezas satinadas funcionen, además de haberlas elegido muy bien tanto por diseño como por ese tono apetecible como es ese suave verde grisáceo con un sutil estampado, ha sabido unir dos elementos clave. Por un lado un suéter de cuello vuelto, imprescindible durante las semanas de frío porque además de abrigarnos resulta de lo más elegante; y, por el otro, unas botas. Ambos elementos son capaces de cambiar completamente de tercio la estética de las prendas y ese es al fin y al cabo el objetivo a perseguir.

En el caso de las botas, además, la top ha optado por un modelo que es importante esta temporada, ya que son de aspecto tosco, con goma en lugar de cremallera o cordones, con suelta tipo track y, lo más importante, claritas. No es fácil combinar las botas blancas y Lila Grace lo ha logrado solventar con una facilidad pasmosa. ¿Verdad que te han entrado unas ganas increíbles de seguir sus pasos?