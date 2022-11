Los zuecos vuelven y este es el diseño que ha conquistado a las 'it girls'

Este otoño incluye unos zuecos como estos y crea 'lookazos' de experta con el calzado máxima tendencia.

Cecilia Franco

El concepto de calzado otoño-invierno ha cambiado. Por mucho que creamos que las reinas del invierno sigen siendo las botas y botines, sin olvidar la tendencia de las botas arrugadas de Rosalía, lo cierto es que nuestras expertas en moda nos están avanzando que hay un calzado que está superando a estas colecciones. Y es que, en definitiva, lo único que tenemos claro es que los zuecos vuelven en todas sus versiones.

Era algo que ya veníamos tanteando desde hace unos meses. Y aunque nuestras tiendas 'low cost' y más tarde nuestras expertas en moda nos lo advirtieron, parece que este otoño todo va cogiendo forma.

Más o menos ya tenemos nuestra colección de botas controlada, ya sabemos los diseños que más estilizan y todos aquellos que serán todo un fondo de armario. Pero ahora lo que necesitábamos resolver era algo que nos ronda la mente desde hace un tiempo y que lleva a los zuecos a lo más alto.

Este calzado tapado en la parte de la puntera y su característica suela de madera lleva ya un tiempo llamando a nuestra puerta. En nuestras tiendas low cost fichamos algunos diseños esta pasada primavera, pero 'influencers' como Lucía Bárcena se han encargado de confirmar que este calzado vuelve en la versión de invierno más estilosa y 'cosy'.

Sí, amigas. Los clásicos zuecos están de vuelta y si nunca te has atrevido con ellos, estás o has estado en algún momento indecisa, cuando fiches el diseño que propone Lucía Bárcena conseguirás disipar todas las dudas.

Este calzado no solo competirá esta temporada con las botas, sino que se convertirá en la opción más deseada. Más allá de los mocasines, los zuecos protagonizarán los mejores looks y, si no, observa este diseño de la firma Sézane.

La firma francesa lanza en su nueva colección estos zuecos de temporada que son todo una declaración de intenciones. Estos zuecos con correa en la parte de atrás y detalle borreguito por la parte interior es justo la propuesta que buscábamos a la hora de dar con un calzado cómodo y perfecto hasta para combinar con looks del día a día en otoño. Sus detalles y comodidad se ajustarán a nuestro estilo de vida y se convertirán en ese pequeño aliado que cambiará por completo nuestros outfits de temporada.