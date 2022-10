Si tienes una boda este otoño y no quieres invertir demasiado, te proponemos una selección de vestidos de invitada que te fascinarán.

Cecilia Franco

Elegir un vestido de invitada no es tarea fácil. Estamos al tanto de todas las tendencias que giran en torno al día a día, pero cuando se presenta una ocasión más especial… todo nos viene cuesta arriba. Y no por no encontrar nada, sino porque queremos dar con una propuesta elegante en la que, a la vez, no tengamos que invertir demasiado. ¿Tienes una boda a la vista? Venimos a hacerte la vida más fácil y a proponerte vestidos que cumplen las tres B (bueno, bonito, barato).

Tienes la boda de un familiar, de tu mejor amiga o de tu compañera de oficina y, a día de hoy, todavía no tienes nada claro. Las invitadas de otoño se encuentran en el dilema de querer encontrar vestidos bonitos a buen precio, pero a la vez, acertar con la temporada de entretiempo.

Pues bien, podemos decir que la clave de éxito de las invitadas de otoño que no quieren invertir demasiado, está en tener las ideas claras y rastrear sin descanso hasta que.. ¡sorpresa!

Y es que aunque nuestras tiendas 'low cost' no dejen de aportar su granito de arena en el mundo de las invitadas, lo cierto es que encontrar un 'vestidazo' que además esté a buen precio es tener mucha paciencia y seguir una serie de criterios.

Es una cuestión de encontrar la fórmula perfecta e ingenio. O, más bien, una cuestión de apostar por clásicos como los vestidos lenceros o camiseros que tengan algún detalle asimétrico o escote, o la tendencia del lazo XL. Pero también puede ser cuestión de apostar por un vestido relativamente sencillo a simple vista y aportar el impulso elegante que necesita con accesorios y complementos, por ejemplo, metalizados.

Lo que está claro es que si no quieres invertir demasiado en un vestido de invitada, básicamente, porque su uso va a ser mínimo, lo que te recomendamos es que investigues en nuestras tiendas 'low cost' y que apuestes por esos diseños minimalistas que tratan de darnos la razón en el concepto 'menos es más'.

Y ahora que ya tenemos más o menos una guía de lo que sí queremos y lo que no, ha llegado el momento de sumergirnos en nuestras tiendas favoritas para dar con el diseño buscado. Nosotras te proponemos una selección de vestidos que te convertirán en la invitada más elegante. ¿Tienes una boda este otoño? Pues apunta.