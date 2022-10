Capas para invitadas: dónde comprar el complemento estrella que une a Marta Ortega con las 'influencers'

Este otoño-invierno 2022 las capas son el accesorio más buscado por las invitadas: sofistican cualquier look y nos protegen del frío. Un auténtico 2x1 que puedes encontrar en marcas como Bimani, Lady Pipa, Bruna...

SILVIA VÁZQUEZ

La temporada de frío plantea un doble reto para las invitadas: no solo hay que encontrar un look adecuado, bonito y elegante para esa ocasión señalada, sino que además debe ser lo suficientemente abrigado para no morir congelada en el intento. Y si tienes anotada en tu agenda alguna boda o fiesta especial para los próximos meses, seguro que tú también te has enfrentado a la duda de qué prenda de abrigo elegir para completar con estilo tu 'outfit'. ¿Será suficiente con escoger un vestido de manga larga? ¿Me llevo un abrigo, una blazer... o cojo prestada la americana de mi acompañante?

Ni una ni otra, amiga; la verdadera solución a tu quebradero de cabeza son las capas para invitada, un complemento de plena actualidad este otoño-invierno 2022 que, además, es capaz de sofisticar y elevar cualquier estilismo. Llevamos varias semanas viéndolo entre las expertas en moda de Instagram y este mismo finde ha sido Marta Ortega quien se ha dejado seducir por la tendencia en plena Semana de la Moda de París. ¡Nos encanta!

En concreto la presidenta de Inditex ha lucido un diseño semitransparente de color negro, a tono con su vestido. Y es que, como vemos en las propuestas de muchas de nuestras firmas de invitada de referencia, esa es precisamente la fórmula más sencilla para acertar con tu capa de invitada: apostar por un tejido liviano, como el tul o la gasa, en un pantone a juego con la prenda principal del look. Así lo demuestran los 'lookbooks' de algunas marcas españolas especializadas en la materia, como Bimani, Matelier, Lady Pipa, Ana Black o, incluso, Zara (por citar solo unas cuantas).

El gran punto a favor de este accesorio es su versatilidad, ya que puedes llevarlo de mil formas: sobre los hombros de forma clásica, alrededor del cuello, cubriendo el escote y los hombros (algo a tener en cuenta en las celebraciones religiosas) a modo de chal...

No obstante, las nuevas colecciones de otras casas como Asos, El Corte Inglés o Himba contemplan los vestidos con capa incluida como una alternativa igual de elegante para la época más fría del calendario. Echa un vistazo a la galería, te van a fascinar todas las opciones.