Seis bolsos españoles por los que merece la pena ahorrar esta primavera

Porque muchas veces lo más bonito y original se encuentra en nuestra propia casa. Toma nota de estos seis complementos perfecto y 'made in Spain' para todos tus 'looks' de primavera.

UXÍA B. URGOITI

Ha llegado el momento de comenzar a pensar en todas las novedades que vamos a introducir en nuestro armario para la primavera-verano. Seguro que ya te has estudiado todas las tendencias que llegan desde las pasarelas, las 'insiders' de moda y tus marcas favoritas para no perderte ni una. Con el vestuario solucionado nosotras hemos comenzado a buscar los accesorios perfectos para combinar y que nuestros looks queden perfectos. Y dentro de los complementos ya sabes que el rey indiscutible es el bolso. No puedes salir de casa sin él, si no llevas no sabes qué hacer con tus manos, es sin duda, por mucho que Marilyn Monroe se empeñara en que eran los diamantes, el mejor amigo de las mujeres.

Nosotras queremos hablarte de bolsos de verdad, bueno, bonitos, bien hechos, elegantes y por los que merece pagar un poco más pensando que se trata de una verdadera inversión de moda. En ese ámbito, nada como confiar en las firmas españolas pues sus piezas atesoran la artesanía, la calidad, los materiales, las técnicas y los diseños más envidiados

Y hay otro factor que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar un bolso 'made in Spain' y es la exclusividad, es decir, no lo vas a ver todos lados a todas horas. Se trata de producciones pequeñas que te van a dar la originalidad como plus en tu accesorio.

Aquí tienes seis bolsos 'made in Spain' ideales, originales y perfectos para esta primavera-verano.

'Bugsy' de Mercules

Mercules es la firma vasca que toda chica 'cool' anda buscando. Sus creaciones son de piel de primera calidad y sus diseños son originales y canallas. Este modelo, con tachuelas en forma de estrella y de color melocotón (lo tienes en otros dos tonos) se va a convertir en nuestro mejor amigo de las próximas semanas.

'Borboleta' de Naiara Elgarresta

Vas a sentir amor a primavera vista en cuanto veas la nueva colección de esta diseñadora vasca. Son todos ideales y con muchísimo color, pero nosotras nos hemos enamorado de este modelo con forma de mariposa que puedes elegir también en negro.

'Yana' de Luba Yuu

Estamos seguras de que este bolso de flecos sería el objeto de deseo de Sara Carbonero. Se trata de un diseño en ante con una tira de ganchillo que te va a quedar ideal con todos tus vestidos boho que ya tienes en tu armario.

'Shopper L' de Bimba y Lola

Bimba y Lola también es una firma 100% española. La marca gallega ha adquirido tal nivel que creemos que es de otro planeta, pero hay que recordar que en sus inicios se dedicaban solo a los bolsos. Modelos como este son los que le han hecho llegar a lo más alto del negocio de la moda. Para esta temporada proponen diseños en colores potentes y a nosotras nos ha enamorado este 'shopper' en rojo.

'Bolsito joya' de Box San Sebastián

Establecida en 1948, esta firma de marroquinería asentada en San Sebastián cuenta con toda la experiencia de maestros artesanos que fabrican uno a uno estos bolsos tan bonitos. Se trata de la unión perfecta entre tradición y modernidad y este diseño para esta primavera va a ser el protagonista de todos tus 'looks'.

Bombonera de piel, de Zubi

Esta firma, que en la actualidad tiene miles de fans, se hizo famosa gracias a sus carteras impresas con paisajes ideales. Pero su colección de bolsos va mucho más allá, como demuestra esta preciosidad de bombonera en el tono del que todo el mundo habla esta primavera.