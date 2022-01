Las tendencias de moda que más llevaremos en 2022 según Pinterest

Año nuevo, estilos nuevos. Te desvelamos cuáles serán las tendencias de moda en 2022. Y una cosa es segura: este año será de todo, menos aburrido.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El nuevo año ya está aquí. Y con él, llegan muchas tendencias de moda nuevas y otras rescatadas de décadas anteriores. Así, tras dedicar un tiempo a la investigación, hemos descubierto varias cosas que van a marcar los próximos 365 días, estilísticamente hablando. Lo primero es que este nuevo año será todo menos aburrido, pues los looks con una buena dosis de color dominarán nuestro armario, pero también hay hueco para los looks 'total black' y las prendas con bien de brilli brilli. Te contamos cuáles serán las tendencias de moda más importantes del año según Pinterest.

Armario dopamina

El armario dopamina es una de las tendencias de moda más importantes de 2022, que no es otra cosa que la moda que aporta alegría, es decir, que libera la hormona de la felicidad, la dopamina. Un estudio realizado por Hajo Adam y Adams Galinsky en 2012 ya demostró que la moda puede hacer feliz a la gente. Hasta aquí la teoría. Pero, ¿cómo es exactamente esta tendencia? La vestimenta dopamina se centra en conjuntos coloridos y llamativos. Al fin y al cabo, los colores nos ponen de buen humor y con vibraciones positivas en un abrir y cerrar de ojos, y a todos nos viene bien en estos momentos.

Pero no sólo los colores tienen un efecto estimulante. Dependiendo del estilo de cada uno, los estampados y diseños llamativos también pueden levantar el ánimo.

Estilo gótico

Esto sí que no nos lo esperábamos, pero parece que el look gótico y algo lúgubre va a hacer su regreso a la moda en 2022. ¿Será por el remake de 'Matrix'?La parte buena es que esta vez será más elegante y más adecuado para el uso diario. Los elementos clave son mucho cuero, corsés, abrigos hasta el suelo, gafas de sol estrechas, guantes brillantes y blusas victorianas, todo ello preferiblemente en color negro, por supuesto.

Perlas y brillos

Después de todos los looks cómodos de estar por casa y de jogging que hemos llevado estos últimos dos años, nos apetece algo de brillo y glamour. Así, los conjuntos y accesorios brillantes estarán muy de moda en 2022, especialmente los que incluyan perlas y detalles de pedrería, y no sólo en la ropa y las joyas, sino también todo el cuerpo: vuelven las joyas dentales y el maquillaje de ojos con cristales y piedrecitas.

Estampado damero

Los cuadros son uno de esos estampados que no pasan nunca de moda, sin embargo, en 2022 no los llevaremos ni escoceses, ni vichy ni tipo pata de gallo. Los cuadros protagonistas este año serán los de tipo damero en blanco y negro, y si es en 'total look' mejor que mejor.