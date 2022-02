Si todavía no tienes entre tu selección de prendas primaverales un chaleco de flores, apunta porque será máxima tendencia.

Cecilia Franco

Los chalecos, cárdigans y sobrecamisas se han convertido en prendas esenciales del 'street style'. Como adelanto a la próxima temporada, son muchas las 'influencers' que, a través de Instagram, ya poseen algunos diseños en tendencia para lograr sacar su máximo rendimiento. Prendas que tienen el potencial suficiente como para reconvertir cualquier idea que se proponga y con una carga 'fashion' indispensable. Nuestras 'influencers' son una parte inspiracional esencial que motiva a que esta primavera los chalecos, en concreto, con estampados florales ya formen parte de nuestra vida.

Es cierto que los looks a capas han protagonizado muchas primaveras, pero esta precisamente viene con más fuerza que nunca. Está de moda la superposición, pero no de cualquier forma, sino más bien la superposición de prendas especiales marcadas por los colores vivos, sus estampados o sus detalles que logran cambiar el concepto inicial, hasta de los looks más básicos.

¿Entre las prendas deslumbrantes? Queremos destacar especialmente el tema de los estampados. La temporada primaveral tiene de especial esa forma de florecer en los armarios, de dar alegría con todo tipo de estampados pero, sobre todo, de llenar nuestra vida de flores. Flores que, según nos avanza Instagram, no podrán faltar en nuestra selección de chalecos.

5 chalecos de flores que marcarán tendencia Ver 5 fotos

-El chaleco de Mango de María García de Jaime que incluye todas las tendencias del momento.

-El chaleco acolchado de María García de Jaime que desearás combinar con todos tus looks de invierno.

Lucía Bárcena ya nos fue avisando de la presencia de este estampado con la tendencia 'retro', al mostrar total looks realmente favorecedores con ese aire setentero. Pero esta primavera, aunque no abandonemos esta tendencia, en el tema de los chalecos este estampado va a ser mucho más dulce, delicado y sofisticado. Un estampado y un corte de sus prendas con un estilo romántico. Algo así como lo que nos descubre María García de Jaime en uno de sus últimos post y que, por supuesto, no hemos tardado en fichar. De hecho, es que no solo nuestras 'influencers' se han unido a esta tendencia, nuestras tiendas 'favs' ya nos ofrecen una amplia selección de chalecos estampados que desearás llevar toda la temporada.

¿Todavía no te has adentrado en las novedades de las firmas 'low cost'? Claramente, los chalecos de flores se posicionan entre los más deseados por las que más saben de moda y estos son nuestros favoritos.