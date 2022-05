Zara tiene los vaqueros efecto vientre plano que van a desaparecer en 3,2,1...

Gracias a su forma van a estilizar tu figura, pero además guardan un secreto que te va a conquistar. Estos 'jeans' de la firma de Inditex lo tienen todo para convertirse en tus favoritos.

UXÍA B. URGOITI

Puede que no estés de acuerdo con nosotras, pero muchas veces encontrar el vaquero que te sienta genial es como una misión imposible. A menudo, la clave del éxito de un estilismo está en saber, sencillamente, el tipo de pantalón que mejor nos queda, que tenga esa capacidad que tanto deseamos de estilizar nuestra figura un poco y por supuesto, que cumpla con las tendencias de la temporada.

Pero estamos casi seguras de que los vaqueros que te traemos hoy le van a sentar bien al 99,9% de las mujeres, ya que sientan como un guante. Se trata de un pantalón que vas a poder ver, sí o sí, en las redes sociales de tus 'insiders' de moda favoritas en cuento lo descubran. Y ya sabes que de ahí a agotarse y quedarte sin tu talla, hay décimas de segundo. Así que aprovecha que te lo estamos contando las primeras para hacerte con él.

Vamos a darte todos los detalles: se trata de unos jeans de tiro alto con falsos botones delanteros, que puedes adquirir en tres colores distintos, bolsillos de plastrón en la parte delantera, pernera recta y cierre frontal con cremallera. A la vista está, el detalle que desmarca a estos pantalones de cualquier otro modelo es el detalle de botones en la zona del vientre que, además de ejercer como elemento decorativo, consigue el tan buscado efecto vientre plano.

Puede que te haya fascinado su capacidad de efecto vientre plano, pero este vaquero de Zara tiene otra maravilla oculta en su diseño. El hecho de que sean de tiro alto alarga las piernas visualmente y su pernera ligeramente ancha las estiliza, al tiempo que ofrece máxima comodidad. Poco más se puede pedir a una prenda que lo tiene todo para quedar de maravilla a cualquier persona más allá de su figura y que se define por ser absolutamente versátil y tener cabida en prácticamente cualquier estilismo.

Si todavía dudas de cuándo podrías ponértelo o cómo podrías combinarlo, te sugerimos hacerlo con otros diseños más básicos que cedan todo el protagonismo a la originalidad del pantalón, que sea él el absoluto protagonista de tu 'outfit'. Una camisa blanca y zapatillas deportivas a juego podrían ser buenas opciones. No obstante, siempre puedes subir de nivel tu look, decantándote por accesorios que vayan a tono con el dorado de los botones del vaquero. El éxito de tus 'looks' con este vaquero de Zara está asegurado.