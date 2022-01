10 zapatillas que serán tendencia en 2022

Desde reinterpretaciones de deportivas clásicas, a las nuevas propuestas futuristas y espaciales. Estas son las zapatillas que marcarán 2022.

Clara Hernández

Las zapatillas deportivas y 'sneakers' hace tiempo que demostraron que pueden ser el calzado apropiado no solo para hacernos delumbrar en el 'street style', acompañando vaqueros, faldas, vestidos o prácticamente cualquier prenda de nuestro armario, sino para formar parte de nuestros looks de oficina, aportando una nota informal y 'trendy'. Pero, de todas, ¿cuáles son los modelos más deseados que triunfarán en 2022?

No hay una única tendencia: desde clásicos como las Converse Chuck Taylor All Star, inspiradas en una zapatilla con casi un siglo de historia que, según un informe del portal Idealo, son actualmente las más demandadas por el público femenino en España (y que prometen seguir pisando fuerte durante 2022; en ocasiones, sobre plataformas curvas como las de Paula Echevarría), a nuevos modelos espaciales que encontramos en Nike o la citada Converse (por cierto, según el mismo informe, las marcas más deseadas en nuestro país son, además de las dos marcas mecionadas, Adidas, New Balance y Vans).

Las propuestas futuristas, que descomponen las zapatillas de siempre para mutarlas en poderosos 'ugly shoes' robóticos, deportivas con talante astronauta y Crocs transplanetarios (Nike, Yeezy, Balmain poseen ejemplos de esta vertiente en sus últimas colecciones) son otra de las tendencias más poderosas que, según Lyst, el buscador de moda conocido por sus radiografías del sector y gran conocedor del mercado de lujo y las pasarelas primarán en 2022.

Frente a esta, una nueva conciencia verde y sostenible dará impulso a marcas preocupadas por la ecología y el reciclaje de los materiales, y a las siluetas más ligeras, cómodas y naturales.

Las deportivas blancas, sin embargo, seguirán manteniendo un apartado principal en nuestro fondo de zapatero, aunque dejarán de ser inmaculadas y lucirán algún detalle de color. También seguiremos venerando modelos como las Nike Blazer, que se convirtieron en uno de los más buscados de 2020, siguieron resplandeciendo en 2021 (Tana Rivera nos dio un ejemplo de ello, con vaqueros rectos) y ahora se reinventan ligeramente pero sin perder su esencia para seguir ocupando los primeros puestos de nuestra 'wish list'.

Algo similar ocurre con las Nike Air 1, partícipes de colaboraciones increíbles (Dior ha decorado su popular banda con un estampado que evoca el encaje utilizando su logotipo) que en 2021 se convirtieron, según el ránking de Lyst, en las deportivas más deseadas del año, y prometen continuar ocupando una posición importante en la lista de favoritos del año que empieza.

Nuevas combinaciones de color, zapatillas tuneadas (con frecuencia, con el nombre de su dueña, como las de Tamara Falcó) y marcas como Hoff, Veja o Golden Goose, que nunca faltan en los zapateros de las instagrammers más populares, son otras de las que marcarán 2022.

Mira una selección de algunos de esos modelos de zapatillas que brillarán en 2022: