Laura Escanes nos confirma que las cazadoras de cuero se llevan 'oversize' y que el accesorio de la temporada es la gorra

La 'influencer' ha compartido un look lleno de tendencias y estilo que podremos recrear con prendas de nuestro armario.

Tamara Conde

Bien sea por sus estilismos más elegantes o por las combinaciones con las que se atreve, Laura Escanes es pura inspiración en muchos aspectos. Sus constantes cambios de look (que nos encantan) y las prendas más adoradas de su armario, hacen que nos declaremos fans de la catalana y de su estilo y que queramos estar atentas a todos los posts que comparte a través de su perfil de Instagram, que ya es todo un escaparate de tendencias.

Precisamente ha sido el último de ellos el que nos ha conquistado, pues aunque no se trate de otro estilismo elegante ni una pieza exclusiva, Laura Escanes ha conseguido que centremos la mirada (una vez más) en ella y en este look cotidiano que ya sabemos que le vamos a copiar.

La pieza protagonista de este look tan sencillo y a la vez tan versátil es la cazadora de cuero. De corte 'oversize' y con un aire muy rompedor, a Laura Escanes no la ha hecho falta mucho más para conseguir un look de diez. Además de que el cuero es una de las tendencias protagonistas de la temporada, esta 'biker' tiene tantas posibilidades de combinar, que ya se ha convertido en el último miembro de muchas 'wishlists' (entre ellas, la nuestra).

Lo mejor de todo es que no hace falta buscar una similar, sino que la que ha lucido Laura Escanes es de Zara y, está disponible, aunque es probable que no tarde en agotarse. Su precio es de 49,95 euros.

- 'Glazed nails' en negro, la manicura de Laura Escanes que querrás copiar esta Navidad

- Laura Escanes emula a Cher con un mono brillante ideal para ir de fiesta

Junto con unos jeans negros básicos y una camiseta de rayas (que todas tenemos en el armario), la 'influencer' ha completado su estilismo, aunque ha habido otra prenda estrella que nos ha llamado la atención: la gorra.

Después de que Shakira declarase la gorra como su mejor aliado para completar cualquier look, Laura Escanes nos ha confirmado que este otoño se llevan de nuevo y que no importa el tiempo que haga, siempre es buen momento para lucirlas. En esta ocasión, la 'influencer' ha escogido un diseño en color verde oscuro.

El último accesorio con el que se ha atrevido han sido unas gafas de ver, estilo aviador que son de Multiópticas y que le dan al look un toque casual que nos encanta.