'Glazed nails' en negro, la manicura de Laura Escanes que querrás copiar esta Navidad

La 'influencer' ha dejado de lado los tonos propios del otoño para sumarse a la tendencia de uñas con efecto glaseado que tanto se ha repetido en estos últimos meses.

Sara Ullate

La cuenta atrás para Navidad ha comenzado (palabra de Mariah Carey), así que no solo nos hemos enfocado en tomar nota de las tendencias de moda que prometen destacar en esta recta final de 2022, también en cuestiones de belleza. Cuáles serán los peinados más aclamados, los maquillajes que merece la pena recrear en casa para acaparar todas las miradas y, por supuesto, las manicuras que triunfarán en estas fechas tan señaladas.

Todavía quedan varias semanas pero todo hace indicar que serán las uñas con acabados metalizados o con destellos brillantes las que más se repitan en estas fiestas navideñas, con permiso de las conocidas uñas 'milky' que también han logrado reunido una gran legión de adeptos gracias a la sencillez y elegancia que consiguen. Y la última en demostrarlo no podía ser otra que Laura Escanes, una auténtica fanática de las manicuras que no duda en recurrir con asiduidad a su centro de belleza de cabecera para renovar el color de sus uñas y dejarse llevar por las tendencias del momento.

Este mismo fin de semana, la 'it girl' catalana compartía detalles de su última elección: las 'glazed nails' en tono negro. Una manicura que Hailey Bieber puso en el punto de mira hace varios meses y que destaca por el atractivo efecto glaseado. En esta ocasión, Laura Escanes ha reinventado esta tendencia eligiendo un color tan otoñal como es el negro y no los clásicos nude que tantas veces habíamos visto en esta 'app' en este último año.

Tal y como nos deja ver la imagen que ha subido la 'influencer' a Instagram, ha optado por unas favorecedoras uñas largas con forma de almendra que a pesar de la originalidad de esta tendencia no renuncian a la sutileza y elegancia que tantas veces requerimos en estas fechas tan importantes. Una manicura que conseguirá ser protagonista de cualquier look casi sin quererlo.

- Las botas cowboy más atrevidas y llamativas de la temporada están en el armario de Laura Escanes

- Laura Escanes emula a Cher con un mono brillante ideal para ir de fiesta

Hace tiempo que las uñas se convirtieron en una parte esencial del look y rara es la experta en moda que no lleva la manicura impecable día sí y día también. No importa si son opciones clásicas atemporales o diseños llamativos que han logrado ser virales en 'Tik Tok', el abanico de posibilidades es tan amplio que cualquier propuesta tiene cabida.