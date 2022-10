Glamourosas, larguísimas, sofisticadas, metalizadas o en tonos dark... Las uñas se convertirán en el detalle perfecto para rematar tu estilismo de la 'Noche de Brujas'.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

No todo tiene que ser terrorífico en Halloween. La noche de las brujas también abre las puertas a los looks glamourosos, divertidos y, sobre todo, originales. Es más, muchas veces no hace falta volverse loca pensando en un disfraz completo. Para ser la reina de la fiesta basta con vestirse de negro y apostar por un detalle que ponga la guinda. Puede ser un labial negro, un maquillaje dark, unos pendientes o, por qué no, una manicura especial. Y, como sucede al hablar de disfraces, existen muchas opciones: desde el nail art más detallista y súper profesional hasta diseños minimalistas al alcance de cualquiera.

Si buscas inspiración, las tendencias de este otoño en manicura que inundan TikTok o Instagram son perfectas para Halloween, pero, nosotras hemos ido un paso más allá buscando por las propuestas de pasarela. De hecho, las uñas se han convertido en las últimas temporadas en un complemento más de los desfiles. Aunque seguimos encontrando diseños clásicos -en nude, francesa o rojo-, cada vez hay más hueco para el maximalismo, los adornos y las extensiones acrílicas XXL. Seguro que alguna de las siguientes propuestas te conquistará para disfrutar de la noche más aterradora del año.

1. Larguísimas y metalizadas

Las uñas postizas son un valor seguro para la noche de Halloween. Puedes elegirlas con forma almendrada -como estas del desfile de Bronx Banco- o de punta stiletto, como las que vimos en The Blonds (en la foto principal del artículo). Pero lo importante es que sean extralargas. Aunque ahora se han normalizado bastante gracias a sus fans (como, por supuesto, Rosalía), no podemos olvidar que, en el imaginario popular, este tipo de uñas se relacionan con las brujas... Por eso, basta con que las combines con un vestido negro y algún otro detalle como un sombrero de pico o una diadema con redecilla, para rematar el efecto. Con respecto a los colores apuesta por los acabados metalizados en tonos como el berenjena, el rojo o el violeta, todos de plena tendencia esta temporada.

2. Azul mágico

Si eres de las que prefieres la magia blanca, sin duda esta manicura azul, que Christian Siriano subió a la pasarela, será una gran opción. Perfecta para combinar con un disfraz de maga o de hada, es también una opción muy válida para el día a día. Para hacerla en casa necesitarás una buena dosis de mañana y de paciencia -a partes iguales-, ya que el diseño esconde bastante detalles. Si te ves con ganas, puedes ayudarte con un pincel. Empieza siempre con la base oscura, en este caso el azul marino, y cuando esté bien seco, añade las ondas en celeste. Si se te resisten las curvas, cámbialas por líneas rectas o por otras ideas como pintar en clarito una porción de la uña. Para no 'salirte' puedes emplear cinta adhesiva o celo, es un truco de siempre que te puede salvar la vida. Que eres incapaz, no te preocupes, alterna el marino con el azul cielo en cada uña. No será tan elaborado, pero conseguirás que funcione.

3. Manicura francesa goldie

La manicura francesa es uno de los diseño de nail art que más han evolucionado en las últimas temporadas. Una de las opciones más recurrentes es sustituir el blanco de la zona de la punta de la uña por otros colores. Y qué mejor que el glamouroso dorado para brillar en la noche de Halloween. Es la propuesta que se vio en el desfile de Halpern y que nos encanta para completar los disfraces más sofisticados. Las que opten por un traje de Maléfica, de Morticia o Miércoles Addams o de esqueleto, podrán ponerle un punto diferente con el efecto gold. Si finalmente optas por él, añade otros detalles dorados al estilismo, como la sombra de ojos, un chóker o un brazalete.

4. El artístico efecto edgy

El colorido diseño que se vio en las modelos de Marrisa Wilson es uno de esos comodines que funcionan con (casi) todo. Con un disfraz de bruja, de esqueleto, de momia... Con los monos rojos de La Casa de Papel (o del Juego del Calamar) y cualquier otra idea que se te ocurra. Especialmente si el traje es monocromático. Y aunque creas que es complicado, lo abstracto y artístico del diseño hace que sea más sencillo de lo que aparenta. Para empezar pinta la base de color negro y, en cuanto esté bien seca, solo necesitarás un poco de papel aluminio o, en su defecto, papel celofán. Vierte un poco del tono morado en el trozo de aluminio, y rojo o naranja en otro cachito y arrúgalos. Después solo tienes que imprimirlo por la uña como prefieras.

5. Clásico, pero efectivo

En el desfile de Dojaka vimos la manicura infalible: en granate y con las uñas cortitas. Un recurso sencillo que, sin embargo, resulta efectivo. ¿Con qué combinarlo? Con todo lo que se te ocurra. Aunque es una gran opción para acompañar estilismos complejos como el disfraz de Catrina, los de animadora zombie, los de payaso malvado, los de superhéroes o de personajes como Harley Quinn.