¿Preparados? Mariah Carey lanza nuevo villancico con una versión llena de ritmo y nos devuelve la magia navideña, sin olvidar el espíritu eterno de 'All I want for Christmas is You'.

Cecilia Franco

A muchos les puede parecer temprano pero, si la Navidad es tu época favorita, seguro que fue guardar el disfraz de Halloween y comenzar con tu objetivo navideño. Decoración del hogar, sueños alrededor del anuncio de la lotería y villancicos, por supuesto. Algo así como lo que nos inspira la cantante Mariah Carey. Ella ha sido quien ha arrancado la temporada y, nada más y nada menos, que con un nuevo villancico que espera alcanzar el éxito de 'All I want for Christmas is You'.

No hay Navidad sin Mariah Carey. Estarás con nosotras que ella y sus canciones desprenden ese espíritu navideño que tanto ansiamos. Precisamente, fue la persona que de forma muy original y divertida, a través de su Instagram, despidió Halloween dando por iniciada la campaña navideña con una gran sorpresa.

Y es que la esencia Carey esta Navidad viene renovada con el nuevo villancico 'Fall in Love at Christmas'. Una nueva canción que ha tenido gran acogida por todos sus seguidores y que habla de la búsqueda del amor en esta época llena de emociones y sentimientos.

El espíritu navideño desde 1994 ha estado marcado por el ya famoso 'All I Want for Christmas is You' que tantas alegrías y éxitos ha cosechado. Sin embargo, parece que la nueva versión llena de amor viene pisando fuerte. Tan solo horas después de su estreno ha conseguido alcanzar millones de reproducciones, y es que esta nueva versión recoge todo lo que 'All I Want for Christmas is You' ha dado, con mucho color, espíritu, 'flow' y, sobre todo, mucho amor y alegría.

'Fall in Love al Christimas' es la nueva apuesta de Mariah Carey que, junto a Khalid y Kirk Franklin, volverá a darnos esa alegría y ese espíritu navideño que tanta normalidad busca. Pero solo avisamos que, si su éxito ya es una realidad, esta melodía se colará en todos los hogares del mundo durante estas fechas navideñas que tenemos por delante.

-La Navidad ya ha llegado a estas firmas de decoración y algunos de sus adornos son... ¡magia!

-Del jersey navideño (¡imprescindible!) hasta la ropa más cuqui para tu mascota. Este año la Navidad empieza en Lefties y empieza ¡ya!

Y no, no es pronto para pensar en Navidad. La ilusión y buena energía que nos transmiten los villancicos de Mariah Carey hace que soñemos con una Navidad todo el año. Si nuestra madrina de la Navidad dice "ready? Let’s go", pues que comience la magia de la Navidad.