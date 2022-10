Las botas cowboy más atrevidas y llamativas de la temporada están en el armario de Laura Escanes

Son metalizadas, de caña, combinan varios colores e incluso incluyen 'animal print'. ¡Lo tienen todo!

Sara Ullate

A día de hoy resulta prácticamente encontrar a alguien que no cuente con al menos un par de botas cowboy en el armario. Pese al éxito de otros formatos como los diseños arrugados que sobrepasan la rodilla, abanderados por iconos como Rosalía, los populares botines 'Chelsea' o los de estética militar, las opciones de inspiración 'western' se han apoderado de las calles esta temporada. Un reinado que, al menos por el momento, parece inquebrantable y las expertas en moda lo saben bien.

Para combinar con vaqueros, con 'leggings', con vestidos o faldas, los nombres más destacados de Instagram no dudan en elegirlas a diario para lograr dar un giro de 180º a cualquier look. Porque no solo son las botas cowboy clásicas en tonos oscuros o formatos minimalistas las que reinan en el 'feed' de Instagram, también aquellas versiones más originales y llamativas donde no parece haber límites. Un buen ejemplo son las botas cowboy con acabados metalizados, una opción al más puro estilo 'Coachella' que no ha dejado de repetirse en estas últimas semanas y a la que ahora se ha sumado Laura Escanes.

Isabel Jiménez fue una de las primeras en enamorar al público con ellas, poco después Sara Carbonero seguiría sus pasos con un modelo en tono plateado y ahora ha sido la 'influencer' catalana la que ha ratificado su éxito eligiendo un espectacular diseño que no hemos podido pasar por alto.

Se trata de unas botas cowboy de caña alta de efecto metalizado en dorado que destacan por incluir contraste de color con detalles en rojo y blanco y, cómo no, por el estampado 'animal print'. Pertenecen a Ulanka y en la actualidad están disponibles por tan solo 59,99 euros.

Aunque la imagen apenas nos desvela el look elegido por Laura Escanes parece que ha optado por llevar estas botas cowboy metalizadas en dorado con un vestido, posiblemente la combinación que más se repite este 2022.

En este caso, este diseño cuenta con tanta personalidad que es capaz de dar un giro incluso a aquellos looks más básicos y minimalistas. Será elegir estas botas y convertirte en el centro de atención en cuestión de segundos. Hablamos de botas que son sinónimo de éxito y no lo decimos solo nosotras, también Laura Escanes.