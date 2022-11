Shakira tiene claro qué accesorio no puede faltar en tu look de fin de semana

No hay más que analizar las últimas apariciones de la artista para comprobar que en sus estilismos hay algo que nunca falta.

Julia García

Las mañanas de los sábados son, para multitud de familias, sinónimo de actividades deportivas de los más peques de la casa. Las rutinas de entrenamientos o partidos infantiles están a la orden del día los fines de semana, también para Shakira.

A la artista la hemos visto en multitud de ocasiones disfrutar de las competiciones de taekwondo de su hijo pequeño Sasha –llegó a contar en el programa de Jimmy Fallon que casi le expulsan de uno de ellos por estar demasiado exaltada– y ahora ha sido en un partido de béisbol del otro hijo que tiene junto a Gerard Piqué, Milan, donde se ha mostrado como una espectadora más desde la grada.

La cantante de Monotonía llegaba al recinto de la mano de su hijo pequeño vestida con un look protagonizado por el color negro compuesto por un pantalón ancho, una camiseta amplia y unas sandalias de suela tipo track con un poco de tacón, además de un bolso y el que parece haberse convertido en su accesorio preferido del otoño: la gorra.

Shakira recurría a una gorra de estilo skater con la parte delantera negra y la trasera con rejilla rosa luciéndola sobre su larga melena suelta y lisa pero, minutos más tarde, la cambiaba por una tipo beisbolera roja que formaba parte del uniforme del equipo de Milan, para así animar al máximo a este. Tanto es así que transformó su estilismo convirtiéndolo en uno de lo más corporativo al añadir al conjunto una sudadera oversize con capucha en la que podía leerse Barcelona con los colores del club al que pertenece el niño de 9 años de edad.

Esta no es la primera vez que vemos a Shakira cubrir su cabeza con este complemento en las últimas semanas. De hecho, tanto la gorra como el gorro tipo pescador parecen haberse convertido en imprescindibles de la temporada para el día a día de la colombiana. Hace unos días, por ejemplo, asistía a otro partido de su hijo Milan con un look Barbie en la que el detalle estrella no era otro que un bucket hat el color rosa.

Directa a Qatar

La aparición de Shakira en este evento deportivo coincide con que se haya pública su participación en la inauguración del Mundial de fútbol que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre. Al igual que hizo en el 2010 con Waka waka cuando se convirtió en todo un himno en este mismo torneo celebrado en Sudáfrica, la artista volverá a actuar ante los aficionados, esta vez en el Estadio Al Bayt.