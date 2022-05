Shakira no reniega de los pitillo y los combina así con un crop top

La artista se mantiene fiel a la silueta más ajustada para sus pantalones en la presentación de su nuevo programa de televisión junto a Nick Jonas.

Julia García

Shakira regresa a la televisión. Lo hace de la mano de Nick Jonas como jurado del programa Dancing with myself, el programa que se estrenará el próximo 31 de mayo y que será el preferido por las amantes del baile. "Creo que es un show muy divertido, no difícil ya que no es sobre talento, es más sobre gente expresando su pasión por el baile, el amor por el baile", aseguró la artista durante la presentación del concurso, en la que por cierto aprovechó para dejar claro que en cuestión de moda se mantiene siempre fiel a su estilo.

Que las tendencias hayan determinado que sean los pantalones de largos XXL tipo wide leg, de talle bajo y siluetas amplias las que manden no quiere decir que haya que rendirse ante ellas si no es lo que va contigo. Una reflexión que la intérprete de temas como Hips don's lie o Waka Waka tiene muy interiorizada, porque en el evento organizado por la cadena NBC responsable de la emisión de su show así lo ha demostrado una vez más.

Un crop top de intenso rojo sin mangas y con volantes en la zona central que dejaba parte de su abdomen al aire y unos ajustados pantalones negros pitillos de cintura alta han sido los dos elementos que ha utilizado Shakira para su look junto con unas botas de tacón también en negro. De este modo, la colombiana ha reivindicado la importancia de saber manejarse entre las piezas con las que más cómoda se siente una misma ajena a si son las más buscadas o no esa temporada.

Lo mismo ocurrió horas después de aquello cuando la cantante acudió a visitar el plató de Jimmy Fallon con la intención de promocionar su participación en el talent show. Entonces se decantó por un minivestido granate ceñido y con una parte superior tipo corsé con finísimos tirantes, con el que mostró su cara más divertida durante la entrevista y también bailando junto al presentador para emular algunos de los challenges de Tik Tok más famosos del momento.

En The Tonight Show, Shakira también hablo sobre su papel como madre en diferentes contextos como, por ejemplo, en las competiciones de taekwondo de su hijo Sasha, donde aseguró que siempre se muestra demasiado exaltada y ha llegado alguna ocasión en la que a punto ha estado de ser expulsada.