Este año más que nunca queremos celebrar el amor (en pareja, en familia, entre amigos ¡o incluso el propio!). Y qué mejor forma de hacerlo que añadiendo una pieza 'made in Spain' a nuestro joyero.

SILVIA VÁZQUEZ

Regalar joyas es un clásico de San Valentín. Al igual que ocurre con las flores, los bombones, la lencería o los perfumes, cada año por estas fechas los anillos, pendientes, collares y pulsares se convierten en las piezas más buscadas (y deseadas) para tener un detalle con esa persona especial en el día de los enamorados. Y, aunque pueda parecer cursi, este 2022 estamos más dispuestas que nunca a dejar que el espíritu del romanticismo nos invada, ¡y vamos a celebrarlo como se merece!

Con esta premisa en mente, en Woman.es hemos buceado en las tiendas 'online' de algunas de nuestras marcas españolas de joyería y bisutería preferidas, en busca del regalo perfecto. Como es habitual, muchas de ellas han lanzado colecciones cápsula pensadas especialmente para San Valentín, donde abundan los corazones y con las que resulta muy fácil acertar en este día marcado en rojo en el calendario.

Sin embargo, hay otras opciones menos obvias e igual de románticas que también garantizan el éxito: el signo del infinito, un candado o una llave que simbolicen vuestra unión, una palabra con un significado especial para vosotros o, en definitiva, cualquier pieza que os recuerde aquel flechazo que os lanzó Cupido.

Por otra parte, si la destinataria del regalo es una verdadera amante de la moda, puedes decantarte por una joya que siga las tendencias de este otoño/inverno; es decir, gargantillas de eslabones, pendientes mini o de estilo 'ear cuff', diseños personalizados (con su inicial, su signo del zodiaco....), ¡hay opciones para todos los gustos y presupuestos!

Eso sí: en cualquier caso, para elegir bien tu regalo de San Valentín te vendrá de lujo conocer las firmas de joyería 'made in Spain' que hemos recopilado en este 'shopping' (a saber: Apodemia, Tous, Unode50, Dime que me quieres, Aristocrazy...) , porque todas ellas tienen opciones capaces de robar el corazón el 14 de febrero... ¡o cualquier otro día del año! Por eso, te animamos no solo a echar un vistazo a nuestra selección, sino también a entrar en sus páginas webs... ¡y celebrar el amor por todo lo alto con una joya!