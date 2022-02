¿No sabes qué regalar a tu chico por San Valentín? Con estas ideas tan originales le sorprenderás

La excusa perfecta para demostrar todo tu amor.

El 14 de febrero se celebra el Día de los enamorados, también conocido como San Valentín. Y sí, aunque es una fecha marcada en los calendarios con numerosos corazones, es cierto que muchos son reacios a celebrar este día. Pero pese a todo, ¿no crees que es la mejor excusa para sorprender a tu amor? Si estás pensado en dejar sin palabras a tu chico y no sabes qué regalar, te traemos la solución.

Se acerca el día de San Valentín y, aunque tu pareja y tú no sois mucho de este tipo de celebraciones, este año tienes pensado sorprenderle con un detalle muy especial lleno de amor. Ya sabemos todas que el amor debe demostrarse todos los días del año con pequeños detalles y sencillas muestras de cariño, besos o abrazos, pero también es verdad que San Valentín es la excusa perfecta para dejarle con la boca abierta y hacer realidad sus sueños de manera inesperada.

Todos los años por estas fechas te planteas alguna sorpresa y, sin embargo, te parece tan complicado encontrar algo que de verdad le guste que, al final, abandonas misión. Pero lo que queremos que comprendas es que no es tan complicado como parece, y que si realmente conoces a esa persona, su personalidad y algún que otro gusto peculiar, habrás dado en el clavo. Solo necesitas un poco de imaginación, pensar en sus hobbies y encontrar la idea más original dedicada, única y exclusivamente, para esa persona tan especial para ti. ¿Andas perdida? No te preocupes, te ayudamos en la investigación.

Solo te adelantamos que este año es ¡EL AÑO! Y te proponemos que optes por los regalos más originales, por esa camisa que adora, por esas zapatillas que necesita o, si prefieres algo más sentimental, una creación propia con mucho amor a base de montajes de fotos, cartas, mensajes… ¡Todo vale! Lo importante es sorprender y desbordar amor.

¿Cuántas veces has escuchado la frase 'es más fácil regalar a una chica que a un chico'? Y puede que tenga su parte de razón (o no), pero este año no tienes excusas. Te traemos las mejores propuestas para regalar a tu novio, hermano, amigo, padre… Demuestra a tus seres queridos todo tu amor con regalos originales que amarán.