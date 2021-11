Jerséis de rayas hay muchos, ninguno como este de Zara que ha fichado María Fernández-Rubíes

Un armario no está al completo si en él no hay una prenda básica como esta que ha fichado la influencer.

Julia García

¿Por qué renunciar al estampado marinero en otoño invierno? Esta es la pregunta que se ha hecho Zara al diseñar el jersey de cuello vuelto más “veraniego” de la historia. ¿Y cómo puede ser una prenda de punto de cuello vuelto veraniega?, pensarás. Pues como te estás imaginando, no hay forma de que lo sea; al menos no para los veranos españoles, pero sí que se puede homenajear a la época favorita del año de la mayoría de las almas mediterráneas apostando por mantener durante los meses fríos del año el print que no evoca más a la temporada de mar y playa, el navy.

Esto exactamente es lo que ha hecho la firma gallega con un jersey de cuello vuelto diseñado con la mítica combinación de rayas horizontales gruesas en blanco y negro. Este último es el tono escogido para el cuello de una prenda que puedes comprobar lo bien que sienta en el último look casual con el que ha posado en su perfil de Instagram María Fernández Rubíes.

La influencer ha lucido esta prenda de Zara que se vende por 17, 95 euros en la tienda online del sello de Inditex junto a un vaquero blanco, redoblando su apuesta por la paleta de colores propia de los meses cálidos en pleno otoño.

El resultado nos encanta, porque ya está bien de limitar equis colores a lo que diga el calendario, al menos como alternativa puntual, ¿no te parece? Vale que el cuerpo pide marrones, grises y negros en esta época del año a menudo, pero tener alternativas es elevar el nivel medio de cualquier armario y el print navy sin duda alguna es de las más acertadas. Lo es porque siempre es una buena idea.

Elegante y estiloso como pocos estampados, funciona bien en todo tipo de looks informales. Y prueba de ello es que Zara propone combinarlo con un pantalón oscuro, completamente distinto al vaquero blanco que lleva María Fernández Rubíes. Nosotras lo tenemos tan claro como la influencer y Zara que ha declinado este dibujo en múltiples formulaciones y colores: sí al estampado marinero en invierno.