Las 'maxi' bufandas vienen esta temporada para alegrarnos la vida y lucir calentitas con diseños tan bonitos como el de Mango que nos propone María F. Rubíes.

María Fernández-Rubíes no hay tendencia que se le escape. A través de su Instagram muestra su día a día, así como algunos de sus looks elegidos para llevar a cabo un día de trabajo. Pero con este frío, no ha tardado en mostrar su nueva colección de bufandas entre las que encontramos un diseño verde de Mango que llenará de esperanza y color este frío invierno.

La 'influencer' no deja de provocarnos necesidades. Y es que si hace unos días soñábamos con tener la minifalda satinada de María Fernández-Rubíes, ahora con este frío repentino es inevitable no estar buscando inspiración en las prendas de más abrigo.

Sin embargo, no hace mucho tiempo, la 'influencer' ya nos avanzó el retorno del chaleco con un diseño de Mango que nos recordaba a nuestra infancia. Pues bien, como buena 'influencer', además de adelantar tendencias, también se encarga de captar las ideas que sus compañeras dan, para adoptar prendas y complementos de nueva colección, así como tratar de llevarlo a su propio estilo.

Y eso es, precisamente, lo que ha querido transmitir en su último post. ¿Estás pensando en renovar tus bufandas? Pues ahí va la idea de María Fernández-Rubíes y sí, no podían faltar ni los colores ni su enorme tamaño.

Esto no te habrá pillado por sorpresa. Hace unos días hablábamos de la tendencia de las 'maxi' bufandas que ya muchas 'influencers' han sacado a relucir. Lucía Bárcena, Sara Baceiredo y, ahora, María Fernández-Rubíes. Una nueva tendencia que no solo está marcada por un diseño de gran tamaño, sino también por los colores vivos y su acabo en flecos.

María ha optado por un diseño de Mango (25,99 €) con flecos en tono verde esperanza, ideal si lo que buscas es una idea más versátil. Ella, además, incluye en el mismo look una blazer de cuadros, una falda de punto en tono beige y unas botas blancas. ¿Recuerdas el protagonismo que cobró la pasada temporada ese calzado en blanco? Pues este año vuelven para potenciar el contraste con los complementos de color. Estaremos atentas a Instagram por si nos descubren nuevos diseños, ¿estás preparada para disfrutar de la tendencia más calentita?