Isabel Jiménez deslumbra con el mono de lentejuelas de Slow Love que desearás llevar en Nochevieja

La presentadora ha elegido un diseño brillante de tirantes y escote en pico que hace 'tipazo' y puede convertirse en una buena inversión para estas próximas fiestas.

Sara Ullate

Todavía quedan varias semanas para adentrarnos de forma definitiva en la época más bonita del año, la Navidad, pero si no queremos que nos pille el toro, como tantas veces nos ha ocurrido en años anteriores, no está de más comenzar a fichar algunas prendas para estas fechas tan señaladas. Y es que en diciembre son muchos los eventos marcados en rojo en la agenda y en los que no dudamos en apostar por nuestras mejores galas. Habitualmente, con el brillo y las transparencias como protagonistas.

Una de las búsquedas que más quebraderos de cabeza nos produce es la de encontrar el estilismo perfecto para la noche de Fin de Año, porque cada vez que se acerca el momento tenemos que debatir entre el clásico 'little black dress' o las nuevas y atrevidas tendencias que salen a la luz. Sin embargo, Isabel Jiménez parece dispuesta a ayudarnos con esta tarea. La presentadora, que siempre nos deleita con propuestas de ensueño a través de su perfil de Instagram, ha posado con un espectacular mono largo de lentejuelas que no hemos podido pasar por alto. Ha sido verlo e imaginarnos con él mientras suenan las campanadas.

El mono se ajusta a la perfección a la silueta y hace 'tipazo'. El cuerpo es ceñido y destaca por la pernera ancha; con tirantes que se anudan al cuello y favorecedor escote en pico, combina atractivo azul noche y tono plata. Como no podía ser de otra manera, pertenece a Slow Love, la firma que comparte con su gran amiga Sara Carbonero.

Por fortuna, sigue disponible en la web multimarca de Cortefiel por 119 euros y en todas las tallas, de la XS a la XL. Aunque no por mucho tiempo...

Para completar la propuesta y lograr un look de fiesta completo, Isabel Jiménez ha recurrido a botines metalizados en plateado, siguiendo la misma gama cromática del mono. Un calzado que ha logrado despuntar estas últimas semanas y situarse como un perfecta alternativa a los clásicos tono negros o camel.

A día de hoy, las lentejuelas han logrado abrirse hueco en las colecciones de moda de múltiples marcas como protagonistas de vestidos, faldas, camisas y todo tipo de complementos. Gracias, en gran parte, a su poder para dar un giro de 180º a cualquier elección.