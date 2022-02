Alerta invitadas: los zapatos que vas a lucir en todas tus celebraciones de primavera están en Parfois

Unos salones con el tan elegante 'kitten heels' que van a ser tus mejores amigos en todas tus próximas BBC.

UXÍA B. URGOITI

La temporada de bodas, bautizos y comuniones está a la vuelta de la esquina. Con la llegada de la primavera, nuestra agenda empieza a llenarse de fechas importantes en las que queremos estar y para las que necesitamos un 'look' tras otro. Podemos ponernos a pensar en vestidos, pantalones, trajes y un montón de prendas ideales perfectas para ser invitadas tops haya donde vayamos. Las tendencias de esta primavera son maravillosas y nos van a permitir serlo. Pero por muy ideales que vayamos, no podemos olvidarnos de los accesorios y dentro de ellos de un elemento fundamental en toda celebración, los zapatos. Estos son capaces de hacernos muy felices o destrozarnos una fiesta. Con este complemento sentimos amor a primera vista casi siempre. Es decir, vemos un modelo y nos enamoramos de forma inmediata y nos lo compramos. En ese momento no pensamos en las horas que vamos a pasar subidos en esos tacones de vértigo o lo mucho que van a sufrir nuestros dedos al estar metidos en ese patrón tan estrecho. Así que a la hora de comprar calzado tienes que ser menos impulsiva y más práctica. Eso no significa que calces algo que no te guste, tranquila, nosotros hemos encontrado en Parfois el modelo perfecto, súper bonito y con el que vas a poder darlo todo durante todo el tiempo que necesites.

¿Y por qué estamos convencidas de que estos van a ser tus mejores amigos en todas las celebraciones de esta primavera? Pues son varias razones que te vamos a contar encantadas. La primera es el color. Estos salones son en color plata. Si eres una adicta a la moda ya sabes que los tonos metalizados son un básico que funciona bien con casi todo. Las tendencias de esta temporada dictan que te vas a vestir de colores vivos como el rosa fucsia o el verde, y el plata siempre encaja de maravilla con ellos.

Nuestra segunda razón para apostar por este calzado para todas las celebraciones que tenemos esta temporada es su tacón. El famoso 'kitten heels' que puso de moda Carla Bruni cuando comenzó su relación con Nicolás Sarkozy. Son unos centímetros de más, los justos para hacer tus piernas infinitas, para darte el toque chic que busca cualquier tacón pero con sufrimiento cero. Tus pies lo van a aguantar de maravilla. Este modelo de zapato de Parfois, que además gracias a su escote en pico no puede ser más elegante, son muy baratos, así que no descartes comprarte dos pares por si unos se te estropean, tener otros en la recámara.

Nosotras ya tenemos claro lo que vamos a calzar en todas nuestras BBC y poder bailar hasta la madrugada sin que nuestros pies sufran.