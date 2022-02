Susana Bicho confirma nuestra sospecha: los vaqueros de colores son los que necesitas esta primavera

El cromatismo más llamativo tiñe nuestros 'jeans' para la próxima temporada. Morados, verdes, rosas... una verdadera explosión de vitamina.

UXÍA B. URGOITI

Puede que las amantes de los grises y los marrones tengan sus días de felicidad contados. El invierno toca a su fin y la primavera ya no quiere saber nada de esos colores, ella viene llena de vida, explosión y vitamina. Las tendencias de la próxima temporada están cargaditas de tonalidades ácidas y fuertes que van a hacer de tu armario un verdadero lienzo en el que pintarse. Pero no te asustes, las cosas no se hacen a lo loco y esto no significa que tengas que tirar todo lo que tienes en tu vestidor y rehacerlo entero. La idea es que vayas añadiendo prendas a las que ya tienes para hacer combinaciones increíbles.

Para hacerte bien una idea de lo que te estamos hablando, te vamos a poner un ejemplo. Ya sabes que las 'influencers' se han convertido en una de nuestras mejores fuentes de inspiración a la hora de elegir nuestro 'outfit' mañanera, y esta tendencia que te queremos contar nos ha explicado de maravilla Susana Molina, más conocida como Susana Bicho.

La 'influencer' nos acaba de generar una nueva obsesión, los vaqueros de colores. En este caso los suyos son unos 'wide leg' de Zara en color morado. Podéis hacernos con ellos ahora mismo, (no sabemos cuánto tiempo van a durar a la venta) por 29,95 euros.

Esta demostración de Susana Bicho nos deja claro que la moda quiere olvidar pandemias y olas, y en este sentido el uso de colores vivos en la indumentaria forma parte de una clara declaración de intenciones, tenemos que vivir y celebrar.

Y esto llega a tales niveles que, a pesar de que en el terreno del denim los amos son el azul y el negro, las tendencias que se detectan en el 'street style' y en las nuevas colección de nuestras marcas 'low cost' favoritas nos dicen que el morado, verde, amarillo, rosa o naranja tiñen los 'jeans' más innovadores de la calle y las colecciones, que por lo general abrazan siluetas rectas, 'wide leg' y tiros altos, en ocasiones con cinturas 'paper bag' y cortes 'mom', convirtiéndose en absolutos protagonistas de nuestros 'looks'.

¿Cómo combinamos los vaqueros de colores?

Ya sabemos que los 'jeans' tradicionales no tienen ningún misterio para ti, y puede que los colores vibrantes te den un poco de miedo, pero no debe ser así, porque siguiendo tu estilo, vas a encontrar la combinación perfecta. Si conjugas un vaquero de colores con una parte parte superior neutra en blanco, beige, gris claro o negro, incluyendo estampados clásicos como las rayas, en forma de camisa, camiseta de algodón, suéter de punto, blazer o chaqueta de cuero, vas a dar en el clavo.

Nosotras te hemos hecho el 'shopping' perfecto para que cuando llegue el momento de lucir esta tendencia, que ya te decimos que llegara, estés completamente lista.