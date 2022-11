Una prenda calentita y gustosa que querrás llevar cada día de otoño y conseguirá convertirse en la auténtica protagonista de tus looks.

Es muy probable que hayas comenzado con la búsqueda del abrigo perfecto para la temporada de invierno, pero si no quieres arrepentirte de dejar atrás una de las prendas más versátiles y funcionales que hemos visto hasta la fecha y que puede convertirse en un salvavidas para el entretiempo y en un buen aliado bajo todo tipo de chaquetas, gabardinas o abrigos, te aconsejamos que eches un vistazo al 'feed' de Instagram de Eugenia Silvia.

La modelo se ha convertido en una constante fuente de inspiración para todas nosotras y no hay look que comparta a través de la 'app' de fotografía del que no queramos tomar nota. Su última propuesta no ha sido excepción. Tras enamorarnos con un perfecto vestido de punto y crearnos una gran necesidad otoñal hace tan solo unos días, Eugenia ha vuelto a situarse en el punto de mira 'fashionista' gracias a su último fichaje, un jersey de punto con detalles calados y volantes.

Eugenia Silva ha sumado este atractivo diseño a unos sencillos pantalones vaqueros y gabardina corta en tono camel dando lugar a un atractivo y efectivo look para los meses de otoño donde los cambios de temperatura son constantes.

Hablamos de un estilismo con prendas que forman parte de cualquier armario femenino y que por lo tanto resulta fácil recrear en casa. Ahí una de las claves del éxito de Eugenia entre el público tanto joven como adulto.

En tono crudo y con un original juego de puntos que incluye punto liso y punto especial, el jersey elegido por Eugenia Silva pertenece a la firma española Sita Murt y podemos encontrarlo en tallas 36,38 y 40 a través de la página web por 145 euros.

A pesar de ser un jersey clásico propio de la temporada de invierno -resulta imposible pensar en los últimos meses del año sin que este tipo de diseños de punto vengan a la cabeza-, cuenta con detalles que consiguen marcar la diferencia y lo sitúan como un perfecto comodín para dar un giro a cualquier propuesta. El de Eugenia es un estilismo sencillo, pero de la mano de prendas más especiales en tonos oscuros o tejidos como el cuero o la piel también puede ser muy efectivo. Sumarlo al armario es sinónimo de éxito.