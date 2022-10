Eugenia Silva demuestra que un vestido de punto va a ser la prenda que más va a estilizar tu figura

Sencillo, elegante y dispuesto a salvarte cualquier look, la modelo ya tiene claro que esta prenda va a ser un fondo de armario para este otoño.

Hay ciertas prendas que sientan bien las combines como las combines. Prendas que son especiales por sí solas y que elevan cualquier look sin necesidad de perder tiempo en pensar en los complementos. Y parece que muchas expertas en moda ya tienen claro cuál es la de este otoño: los vestidos de punto. Comodidad, versatilidad y elegancia son las palabras que describen esta prenda y algunas 'celebrities' como Karlie Kloss ya nos han demostrado que va a convertirse en el 'must' de la temporada. Ya sea de tirantes o de manga larga, de algodón o en canalé, las opciones que podemos encontrar en las nuevas colecciones de nuestras marcas favoritas son muchas, para todos los gustos y estilos.

Eugenia Silva ha sido la última en sumarse a la tendencia, con un vestido gris, con abertura lateral y con el que no le ha hecho falta nada más para conquistarnos.

La modelo nos ha enamorado con esta propuesta que hemos añadido automáticamente a nuestra 'wishlist': un vestido largo de Sandro que es sutil, pero muy elegante.

Eugenia Silva no ha necesitado nada más para captar nuestra atención, pues la instantánea que ha compartido a través de sus redes sociales es completamente casera. Descalza y sin accesorios, la empresaria ha triunfado simplemente con el vestido. Y nosotras, no hemos tardado en imaginarnos un look con esta prenda completándolo con nuestro bolso de confianza y unas botas. Ya sean de caña alta o estilo 'cowboy', las combinaciones pueden ser infinitas, incluso si decides apostar por unos mocasines con calcetines, zuecos o cualquier calzado tendencia (que no son pocos).

El fruncido de la falda, junto con los botones y la abertura lateral, convierten esta pieza en una muy especial. Básica, pero con detalles que marcan la diferencia y que podremos ponernos durante el resto de la temporada. Ya sea de manera más fresquita o añadiéndole alguna chaqueta de entretiempo, como una 'blazer' de efecto piel o una chaqueta vaquera.

Lo mejor de este tipo de vestidos, además de ser un básico al que vamos a recurrir en muchos momentos, es que estilizan la figura, tengas el cuerpo que tengas (y son geniales para embarazadas). Te dejamos una selección de los vestidos de punto más bonitos de esta temporada para que te sumes a la tendencia.