6 jerséis por menos de 20 euros para afrontar la bajada de temperaturas con estilo

Aunque suene difícil de creer, son muchas las tiendas en las que podemos encontrar jerséis baratos y que nos arreglen cualquier look. ¡Toma nota!

Tamara Conde

A pesar de que este año el veranillo de San Miguel ha estado presente un poco más de la cuenta, parece que las temperaturas ya empiezan a bajar y el tiempo otoñal ha llegado para quedarse. Algo que muchas personas estaban deseando, sobre todo para hacer el ansiado cambio de armario y sacar a la calle todas esas prendas de entretiempo que nos encanta lucir. Chaquetas como 'bombers' o 'blazers', botas de caña alta o 'cowboy' y por supuesto todo un repertorio de jerséis, que se convierten en nuestro mejor aliado y nos salvan cualquier look.

Por eso, aunque los jerséis más básicos también son un 'must' en otoño, también es esencial tener algún jersey colorido o con estampado original, para que no haga falta nada más que esa prenda y tus vaqueros de confianza para conseguir un look especial y arreglado al momento.

Y si lo que buscas es renovar esos jerséis que se han estropeado con los años o encontrar alguna tendencia nueva a la que sumarte, aquí te dejamos una selección de 6 jerséis por menos de 20 euros que te salvarán este otoño y con los que no te importará que llegue el frío.

De cuello alto

Un jersey de cuello alto es siempre un imprescindible cuando empiezan a bajar las temperaturas. Para ponértelo solo, con una chaqueta encima o incluso, si la prenda es más finita, debajo de otro jersey más abrigado. La clave de estos jerséis es que nos cubra el cuello para proteger esa zona del frío. Este en concreto es de Zara y está disponible en más colores como azul marino o rosa.

Con estampado

Lefties es una de las tiendas que siempre consigue conquistarnos con alguna prenda muy asequible de precio que además incorpora alguna tendencia. En esta ocasión, hemos fichado este jersey 'oversize' que no solo sienta genial por su corte, sino que también tiene un estampado con una combinación de colores muy atrevida, pero que arreglará tus looks más básicos.

De media cremallera

Los jerséis de media cremallera fueron tendencia el invierno pasado y esta temporada parece que van a volver a llevarse. Este en concreto de H&M nos ha encantado tanto por el color como por el diseño trenzado que tiene.

Cardigán de canalé

Para los días menos fríos, también viene bien tener una opción que no sea tan abrigada. Un cardigán de canalé, por ejemplo, como este de Mango que, gracias a su color verde, podrás combinarlo con cualquier vaquero y que siente de maravilla.

De rayas

Las rayas son el estampado por excelencia que más triunfa cada temporada. Es un estampado que no pasa de moda, que siempre sienta bien y que podemos combinar de múltiples maneras. Por eso, un jersey de rayas no puede faltar en tu armario, y este de Zara nos ha encantado.

Del color de la temporada

Si lo que buscas es un jersey original, tienes que fichar este de Sfera. Entre el color azul, que sienta genial y es tendencia este otoño, y los detalles 'cut-out' en los hombros, se convierte en una pieza especial con la que salir de su zona de 'confort'.