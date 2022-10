Este es el abrigo tendencia del otoño que mejor sienta a todos los tipos de cuerpo

¿Y si te decimos que hemos encontrado el abrigo perfecto para estilizar tu figura y que se adapta a todo tipo de cuerpos y a todas las edades?

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El abrigo es una de esas prendas imprescindibles que hay que tener en el armario cuando llega el frío, pero hay muchos tipos diferentes de abrigos y dar con uno que te guste, que sea de tu estilo y que te favorezca no siempre es tarea fácil. Desde hace unos años, los abrigos de plumas y acolchados se han puesto muy de moda, y no podemos negar que nos encanta su lado reconfortante, pues meterte en ellos es como salir a la calle con el edredón de la cama. Pero si buscamos un abrigo que se adapte a todo el mundo, tengas la talla, el estilo o la edad que tengas, ese es sin duda el abrigo tipo albornoz (los que llevan un cinturón que se ata con un nudo). Y es que, no solo es muy cómodo, ya que puedes regular el cierre para que no te sientas apretada, sino que además de ser agradable de llevar, también realza la figura.

Gracias a su longitud, los abrigos de tipo albornoz alargan la silueta, y esto aplica en todas las alturas, así que es una prenda válida incluso para las personas más bajitas que buscan ganar visualmente unos centímetros al vestir. Sin embargo, si no te sientes cómoda con los abrigos muy largos, debes saber que también hay abrigos más cortos atados a la cintura de tipo albornoz que estilizan mucho la figura, algo que no suele ser muy común lo en un abrigo porque son prendas gruesas que sirven para mantenernos calentitas.

Los abrigos tipo albornoz más bonitos y favorecedores Ver 12 fotos

¿Cómo llevar un abrigo tipo albornoz?

Como se trata de un modelo de líneas muy sencillas, este tipo de abrigo tiene la capacidad de combinar con todo. Queda genial, por ejemplo, con una blazer lisa y unos pantalones, o con una falda corta o midi y una prenda de punto fino con cuello alto. Un simple par de vaqueros de pierna ancha y un jersey o una sudadera también son una opción ideal, todo depende del estilo que quieras llevar cada día. Además, puedes elegirlo en el color que prefieras, ya que si optas por un clásico como el negro, gris, azul marino o camel será una prenda todoterreno, y si te atreves con uno de un color potente será el protagonista absoluto del look cada vez que lo lleves.

En cuanto al calzado, también puedes combinarlo con todo: desde botas altas hasta zapatillas deportivas, todo está permitido con este tipo de abrigo. Unas zapatillas deportivas le darán un aspecto streetwear a tu outfit, unas botas moteras un toque rockero, y unas botas hasta el muslo o unos mocasines un toque de estilo.