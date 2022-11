Esta es la 'blusa-capa' de Zara que buscarás para lucir estas Navidades

Si las capas son máxima tendencia, Zara se encarga de traernos la versión navideña que arrasará.

Cecilia Franco

Estamos cada vez más cerca de las fechas navideñas. ¿Y eso qué significa? Que los escaparates comienzan a brillar con sus mejores galas y a provocarnos una sencilla necesidad de ser precavidas. Puede ser una buena excusa para adelantarnos, pero es que lo cierto es que es mejor empezar ya a fichar los diseños navideños para no quedarnos sin todas las tendencias que nos convertirán en las mejores invitadas. De hecho, es que en Zara hemos encontrado la blusa-capa que transformará nuestros looks navideños.

Villancicos, decoración navideña en casa, luces y brillos muchos brillos. Nos encanta la navidad y todo lo que tenga relación con esta época del año. Nos fascina colarnos en nuestras tiendas 'low cost' para soñar con todos aquellos looks que llenarán de recuerdos nuestros eventos navideños. Y aunque siempre hemos apostado por los vestidos de lentejuelas para una nochevieja por todo lo alto, una opción muy acertada, este año queremos apostar por un look cómodo en tendencia.

Porque los vestidos están genial, pero lo que buscamos es una prenda que pueda adaptarse a faldas o pantalones y que podamos combinar de muchas formas diferentes. Pues bien, esa fascinante prenda la tenemos, además de los tops y minifaldas de lentejuelas, este año buscaremos capas.

Estas han vuelto, no hay más que rastrear para saber que las capas este otoño-invierno protagonizarán muchos de nuestros looks. De hecho, es que hasta Rocío Osorno ha advertido que las capas esta Navidad serán muy solicitadas en la creación de looks 'Campanadas'.

¿Y qué han hecho nuestras tiendas 'low cost'? Pues rápidamente adaptar la capa a una opción de fiesta perfecta para lucir esta Navidad. Así lo ha hecho Zara con este diseño blusa-capa que une lentejuelas y tendencias. Un propuesta básica en negro que destaca por su tejido fluido pero, sobre todo, por sus deslumbrantes lentejuelas. Este diseño de cuello y puño cerrado estilizará muchísimo y ayudará a crear looks de invitada fascinantes y muy variados.

¿Incorporamos la capa esta Navidad? Nosotras con esta propuesta que nos lanza el gigante de Inditex decimos sí a las capas más festivas. Esta Navidad deslumbra con las ideas más espectaculares.