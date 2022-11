Rocío Osorno lleva el 'look Campanadas' perfecto para esta Navidad

La 'influencer' podría presentarse en la Puerta del Sol con este estilismo de Zara y Mango y no pasar desapercibida.

Queda poco más de mes y medio para llegar al final de este año y nuestros famosos ya están planeando qué galas lucir en una noche tan especial como la del 31 de diciembre. Tanto es así que ya empiezan a sonar los nombres de los encargados de decir adiós al 2022 en directo desde la Puerta del Sol de Madrid. Concretamente, se ha sabido que en Cuatro contará con la presencia de Mariló Montero, que sustituye a Marta Flitch en 'Todo es mentira', y su presentador, Risto Mejide.

También, una vez más, tendremos en Antena 3 a Alberto Chicote y Cristina Pedroche, pareja que siempre funciona en la noche brillante de la cadena, mientras que se espera, aunque aún no se ha confirmado, que Anne Igartiburu repetirá con su habitual atuendo rojo en la de TVE. No obstante, tenemos que decir que no nos sorprendería nada que un rostro que conocemos de sobra se integre en este escenario debido al último atuendo que ha elegido.

Hablamos de Rocío Osorno, que ha elegido un estilismo simplemente brillante para el comienzo de las noches más frías del año, al que no han faltado transparencias y lentejuelas. En primer lugar, la diseñadora ha elegido la capa más famosa de Zara (al menos, en lo que va de año) y que llegó a las tiendas a comienzos de este mes. Desde que se la viéramos puesta a Marta Ortega, no hemos dejado de pensar en esta prenda tan elegante y sorprendente, que tan bien queda con un vestido negro como con un top corsetero.

Se trata de una capa de gasa, larga y semitransparente, con cuello redondo y lazada de terciopelo, combinada a tono y con escote pico. Además, lleva un bajo con aberturas laterales ideal para otorgar libertad de movimientos y dejar a la vista los brazos, aunque Rocío ha optado por unos guantes largos tipo Gilda también en color negro. Su precio es de 45,95 euros y es talla única, así que no tienes excusa para hacerte con la prenda del momento. Por su parte, la diseñadora lo ha acompañado con un top también semitransparente de Mango, con tejido fluido, diseño de aro, tirantes ajustables y apliques florales.

Este sí dispone de varias tallas, aunque por el momento solo está disponible en talla S en la página web de la marca, puesto que ya no hay stock de las otras dos tallas (M y L). Su precio es de 29,99 euros. Finalmente, la 'influencer' ha elegido una preciosa falda de tiro alto y corte 'midi' con bajo en evasé, llena de lentejuelas doradas y también de Zara. Lamentablemente, esta prenda está agotada en la web de la firma, pero estamos convencidas de que regresará. ¡La necesitamos!