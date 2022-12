SHEIN vuelve a Madrid por Navidad con su nueva ‘pop up store’

No importa si eres o no amante de la tienda de la que todo el mundo habla, SHEIN, o si lo que te ocupa estos días son los últimos preparativos y compras navideñas, no puedes dejar de visitar la nueva 'pop-up store' de SHEIN. Sí, has leído bien. Una de las firmas más famosas del mundo vuelve a Madrid (esta vez por Navidad) para abrir un nuevo espacio de 700 metros cuadrados que estará ubicado en el Centro Comercial Intu Xanadú durante una semana entera. Del 16 al 23 de diciembre, y en horario de 10.00 h. a 22.00 h., los visitantes podrán ver, tocar y probarse todas esas prendas a las que solo habían podido acceder hasta ahora a través de la web y en la app.