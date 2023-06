Sarah Jessica Parker, más Carrie Bradshaw que nunca para celebrar los 25 años de Sexo en Nueva York

En menos de 24 horas, Sarah Jessica Parker ha aparecido ante los medios con hasta cuatro looks diferentes encarnando a la perfección el estilo de Carrie Bradshaw. El primero de ellos, un vestido plagado de lentejuelas doradas, midi con manga larga y escote en uve, fue el que lució para acudir al 477 Broadway, el lugar en el que del 8 al 11 de junio se puede disfrutar de una experiencia inmersiva pensada para todos los fans de Sexo en Nueva York con el título And Just Like That…It’s Been 25 Years, a Sex and the City Experience.