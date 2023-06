'Sexo en Nueva York' cumple 25 años: 5 lecciones que aprendimos de sus protagonistas

La serie luchaba contra el 'ageism', es decir, la exclusión por la edad, reivindicando que a los treinta y tantos o, incluso, a los 40 una mujer podía disfrutar de la vida plenamente y de una forma que hasta entonces parecía reservada a gente más joven. Ahora, de hecho, su nueva ficción, 'And just like that', extiende esa franja a los 50. ¡Y quien sabe si dentro de veinte años sus protagonistas nos harán pensar lo mismo de las septagenarias!