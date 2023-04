Quién nos iba a decir que Sara Carbonero lograría que deseáramos unas Converse naranjas

Si quieres hacerte con las zapatillas a todo color como las de Sara Carbonero, déjanos decirte que sus Converse son las llamadas Chuck Taylor All Star Hi Lift Peach. Cuestan 75 euros y puedes encontrarlas tanto en la tienda oficial de la firma como en numerosas plataformas multimarca por lo que no te resultará en absoluto complicado seguir los pasos de la presentadora esta temporada.