Adiós rosa 'barbie', hola rojo pasión: el color tendencia de este otoño 2023

Lily Allen, Rosalía (aunque Rosalía siempre ha sido muy de rojo), Hailey Bieber (con más de un look), Blanca Romero o Emily Ratajkowski son otras de las muchas 'celebrities' que han elegido este color últimamente para salir a la calle. Y no, no es casualidad, el rojo va a ser el color más exitoso de este otoño-invierno.