Las botas militares que serán tendencia este otoño y te pondrás con todos tus looks

La moda es cíclica, no hay duda de ello. Pero cuando una tendencia que adorábamos vuelve, estas son las chaquetas que elevarán nuestros looks, no podemos calcular la inmensa alegría y motivación que sentimos para comenzar una nueva temporada. Las 'biker boots' fueron el aviso de que las tendencias más cañeras se colaban esta temporada para transformar nuestros outfits. Sin embargo, parece que no serán las únicas que reinarán, según el 'street style'. Ya que también lo harán esta temporada las botas militares.