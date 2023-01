Rocío Osorno ficha la chaqueta de efecto piel (de rebajas) de Zara que combina con todo y necesitas para arrasar este invierno

El toque final del look de Rocío llegaba con la elección del calzado, unas botas mosqueteras que sobrepasaban la rodilla y contaban con tacón cómodo que le permitían elevar el resultado final y seguir una de las tendencias más potentes de la temporada otoño/invierno 2022-23. No hay prescriptora de moda que no este tipo de botas en el armario.