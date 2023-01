Rocío Osorno revela que un traje de dos piezas puede sustituir cualquier mono con un cinturón

Si no es así y ya te tocó hacerlo al día siguiente de Año Nuevo, puede que lo que te motive en esta ocasión sea que lo que una de ellas nos ha mostrado esta vez no solo está de rebajas, sino que, además, tiene un descuento mucho más que interesante. En concreto, hablamos de Rocío Osorno, que aún no había tenido la oportunidad de mostrar su diseño más espectacular para despedirse de 2022 y que lo ha compartido recientemente en su perfil de Instagram.