La reina Letizia estrena vestido con abertura de infarto de Adolfo Domínguez (y lo combina con botas mosqueteras para disimularlo)

La pieza central del look es un vestido de punto de estreno de Adolfo Domínguez, en color gris y que destaca tanto por el drapeado de la zona del cuello como por la mencionada raja lateral que, incluso con sus botas 'over the knee', deja a la vista parte del muslo. El diseño tiene un precio de 199 euros y actualmente está disponible desde la talla XS hasta la L en la web de la firma, donde hemos descubierto que, en realidad, tiene un cuello de estilo bufanda que la consorte ha elevado al lucir de esa forma.