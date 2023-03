La reina Letizia en modo ‘working’: su mejor abrigo rojo, una compra de 2016 y iPad en la mano.

Dado el carácter de la reunión, no es de extrañar que la monarca haya recurrido a uno de esos estilismos 'working' que usa casi a modo de uniforme de trabajo; correctos, pero discretos, para que la atención se centre en su labor y no en su look. Quizás eso es lo que resulte tan inspirador de este conjunto, que nos puede servir de referencia para los días de oficina más fríos del calendario.