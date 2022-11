La revista Woman cumple 30 años y lo celebramos con una gala de premios muy especial en la que Taylor Hill ha brillado con un 'slip dress' en color blanco.

Noelia Murillo

La revista Woman ha vivido, por sexta vez, su noche más especial este 14 de noviembre, con una nueva edición de los Premios Woman, los reconocidos galardones anuales que distinguen a personas extraordinarias que destacan por sus valores y su trayectoria en el mundo de la moda, la cultura, el deporte o las causas benéficas. Estos premios constituyen, a su vez, un punto de reunión de amigos, compañeros y rostros clave de la moda, política y sociedad. Este año, además, había un motivo más para conmemorar: el 30 aniversario de la revista Woman, que cumplió en octubre de 2022 tres décadas de vida y cientos de portadas y reportajes de calidad, un hito que comenzamos a festejar el mes pasado con un desfile mágico en Ibiza protagonizado por las tops clave de nuestro país como Judit Mascó, Laura Sánchez, Verónica Blume y Martina Klein.

Un año más el Casino de Madrid se ha vestido de gala para acoger los VI Premios Woman precedida por una alfombra roja vibrante por la que desfilaron y saludaron modelos, diseñadores, artistas y rostros relevantes de la actualidad como cantantes como Chanel Terrero, representante de España en la última edición de Eurovisión, la modelo Helen Lindes; diseñadores como Jorge Redondo y Lorenzo Caprile; actrices como Nerea Garmendia, Kira Miró o Cristina Castaño y caras televisivas como Raquel Sánchez Silva, Carmen Lomana o Boris Izaguirre, entre otros muchos.

Con 'El lujo de ser mujer' como lema y con buena música, como una extraordinaria representación del musical 'Tina', actualmente en cartel, que relata la historia de Tina Turner, la noche ha estado llena de sorpresas y estilismos para el recuerdo con invitadas de lujo que suelen estar entre los principales referentes de estilo de la revista. Una de ellas ha sido Taylor Hill, que ha recibido el Premio Modelo Internacional. Con solo 26 años, la maniquí ha participado en campañas y desfiles de marcas como Carolina Herrera, Chanel, Messika o Max Mara.

"La moda no solo se luce en las pasarelas y en las portadas de revistas, hay que saber pasearla por todo el mundo", ha comentado la presentadora del evento, la periodista Isabel Jiménez, antes de destacar el "carisma único" de Taylor Hill, que ha recibido el galardón de manos de la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola. Para la ocasión, la modelo de Victoria's Secret ha optado por un sorprendente 'slip dress' satinado y en color blanco, que sugiere todas y cada una de sus formas e introduce una abertura lateral a la altura de la mitad del muslo, para dejar casi por completo a la vista una de sus piernas.

Este vestido, que tiene unos finísimos tirantes para dejar también al descubierto casi por completo los hombros, tiene un comodísimo cuello desbocado e invita a un acompañamiento de joyería que la modelo no ha querido desestimar. Concretamente, Taylor Hill ha llevado una gargantilla ancha de brillantes, así como una tobillera con flecos que reposan sobre su empeine. Para rematar esta sofisticada y sencilla propuesta, ha añadido unos 'peep toe' en color negro y se ha decantado por una melena suelta y semi ondulada.

En la entrega del premio, Taylor Hill se ha mostrado muy emocionada por este reconocimiento y ha querido dar un consejo para las niñas que desean seguir sus pasos: "Ser ellas mismas y que nunca tengan miedo. Yo tuve miedo al principio, pero luego me lo he pasado muy bien", ha explicado la premiada, que ha pasado por un escenario en el que también hemos podido ver a la también modelo Nieves Álvarez, la chef Fina Puigdevall y su hija Martina Puigvert, la deportista paralímpica Adiaratou Iglesias, la actriz Paula Echevarría, la arquitecta Patricia Urquiola, la 'it girl' Sofía Sánchez de Betak (también conocida como Chufy), la directora de Messika, Valérie Messika, la productora de cine y televisión Macarena Rey y las vulcanólogas Carmen López y María José Blanco.