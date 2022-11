VI Premios Woman: La revista Woman premia el talento y el éxito en su 30 aniversario

La deportista explicó cómo ayuda el deporte a enfrentarse a los desafíos personales: "Tengo la grandísima suerte de practicar el deporte que siempre me había gustado (...). Es un deporte que me apasiona. Con mi discapacidad, el atletismo es un deporte que no me limita, me suma y me da valores increíbles que puedo aplicar en la vida. Esa es la parte que me llevó".