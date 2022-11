Taylor Hill añade seda y joyas a uno de sus looks más sensuales en los Premios Woman

En la entrega del premio, Taylor Hill se ha mostrado muy emocionada por este reconocimiento y ha querido dar un consejo para las niñas que desean seguir sus pasos: "Ser ellas mismas y que nunca tengan miedo. Yo tuve miedo al principio, pero luego me lo he pasado muy bien", ha explicado la premiada, que ha pasado por un escenario en el que también hemos podido ver a la también modelo Nieves Álvarez, la chef Fina Puigdevall y su hija Martina Puigvert, la deportista paralímpica Adiaratou Iglesias, la actriz Paula Echevarría, la arquitecta Patricia Urquiola, la 'it girl' Sofía Sánchez de Betak (también conocida como Chufy), la directora de Messika, Valérie Messika, la productora de cine y televisión Macarena Rey y las vulcanólogas Carmen López y María José Blanco.