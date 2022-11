Woman ha celebrado su gala de entrega de premios anual con una gran fiesta en la que ha reconocido grandes figuras nacionales e internacionales que trabajan por un mundo mejor en lo referente a moda, cultura, deporte y causas benéficas. La cabecera celebra 30 años de éxitos.

La revista Woman vivió de nuevo este lunes, 14 de noviembre, su noche más especial con una nueva edición (la sexta, ya) de los Premios Woman, los reconocidos galardones anuales que distinguen a personas extraordinarias que destacan por sus valores y su trayectoria en el mundo de la moda, la cultura, el deporte o las causas benéficas. Estos premios constituyen, a su vez, un punto de reunión de amigos, compañeros y rostros clave de la moda, política y sociedad. Este año, además, había un motivo más para conmemorar: el 30 aniversario de la revista Woman, que cumplió en octubre de 2022 tres décadas de vida y cientos de portadas y reportajes de calidad, un hito que comenzamos a festejar el mes pasado con un desfile mágico en Ibiza protagonizado por las tops clave de nuestro país como Judit Mascó, Laura Sánchez, Verónica Blume y Martina Klein.

Un año más el Casino de Madrid se vistió de gala para acoger los VI Premios Woman precedida por una alfombra roja vibrante por la que desfilaron y saludaron modelos, diseñadores, artistas y rostros relevantes de la actualidad como las top models Nieves Álvarez y Taylor Hills (premiadas en estos galardones) o Helen Lindes; diseñadores como Jorge Redondo y Lorenzo Caprile; cantantes como Chanel Terrero, representante de España en la última edición de Eurovisión; actores y actrices como Nerea Garmendia, Paula Echevarría (también premiada y resplandeciente, en plata) o Cristina Castaño y caras televisivas como Raquel Sánchez Silva o Boris Izaguirre, entre otros muchos.

También asistieron nombres claves de la política la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; la delegada del Gobierno en Madrid, María de las Mercedes González Fernández; la concejal de Cultura, Deporte y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y la consejera de Promoción Económica y Empresarial, y Cooperación Municipal en Consell d’Eivissa, María Fajarnés.

Y, por supuesto, hubo música: una representación del musical 'Tina', actualmente en cartel, que relata la historia de Tina Turner, una mujer que se atrevió a desafiar los límites del racismo, el sexismo y la discriminación por al edad para convertirse en la reina mundial del rock and roll. Y que recibió una calurosa recepción por parte de...

Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece la revista, abrió el acto subrayando el papel de la publicación a lo largo de treinta años "en los que se ha consolidado como un referente imprescindible de lujo, la moda y belleza en nuestro país".

"La libertad, la independencia y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida es un signo del nivel de civilización que alcanza una sociedad", indicó Arantza Sarasola, quien hizo hincapié en que esos valores forman parte de la vocación de Woman y están incluidos en sus lemas, como "el lujo de ser mujer".

También Mayka Gómez, directora de Woman Madame Figaro, tomó la palabra para destacar cómo la revista había crecido "hasta convertirse en una marca que llega a la audiencia más allá del print (papel) y de woman.es, es decir, a través de eventos impregnados de valores de Prensa Ibérica". "Esta noche se cristalizan esos valores", indicó para destacar que la revista va de la mano de mujeres diversas, comprometidas con la ciencia, el deporte, la moda o el arte.

De esta manera, dio comienzo la entrega de premios, que contaban con el patrocinio de Iberdrola, Hyundai, Iberia Express, Nordés gin, Vichy Catalán, Oasis Thermal Care y Real Tecniques, y un espectacular catering ofrecido por Paco Roncero, chef jefe del emblemático Casino de Madrid.

Los premios constaron de diez categorías y distinguieron a un total de 12 premiadas:

PREMIO MODELO INTERNACIONAL a Taylor Hill

"La moda no solo se luce en las pasarelas y en las portadas de revistas, hay que saber pasearla por todo el mundo", introdujo la presentadora, Isabel Jiménez, antes de destacar el "carisma único" de Taylor Hill, la modelo que ha sido protagonista de campañas y desfiles de marcas como la prestigiosa firma de alta joyería Messika, Carolina Herrera, Chanel o Max Mara.

Le entregó el galardón Arantza Sarasola, vicepresidente de Prensa Ibérica. Taylor Hill agradeció el galardón y dejó un consejo para las niñas que desean seguir sus pasos: "Ser ellas mismas y que nunca tengan miedo. Yo tuve miedo al principio, pero luego me lo he pasado muy bien", explicó.

EL PREMIO ARTE a Patricia Urquiola

Susana Moll, consejera de Prensa Ibérica, y Elena Gris, directora de Márketing de Hyundai, fueron las encargadas de entregar su galardón a la diseñadora y arquitecta asturiana Patricia Urquiola, cuyos diseños han marcado tendencia en su profesión y que ha sido nombrada por la revista alemana Häuser "la mejor diseñadora de interiores de la primera década del siglo XXI".

Patricia Urquiola insistió en que su premio era "compartido" y habló del momento actual, en el que hay que compartir "muchos temas" entre diferentes disciplinas, que deben dialogar. "Hay una necesidad de razonar mucho", concluyó.

PREMIO CONSCIOUS TALENT a Sofía Sánchez de Betack

Andrea Arabia, subdirectora de Woman Madame Figaro y directora de Woman.es, e Isabel Rodríguez, directora comercial de Iberia Express, entregaron el premio a la directora de arte, empresaria, propietaria de la marca CHUFY y una de las consultoras más veteranas y prestigiosas en el mundo de la moda, así como una mujer comprometida con la sostenibilidad, que difunde desde sus redes.

Sofía Sánchez de Betack protagonizó una de las intervenciones más emotivas de la noche (ella misma se emocionó en varios momentos) y expuso uno de los grandes problemas del mundo actual: las enfermedades mentales y su relación con las redes sociales, un medio en el que es una experta divulgadora. "Me declaro culpable de postear viajes idílicos (...). Ninguna vida es perfecta, dejemos de hacer pensar a otros que lo es", reflexionó (y nos hizo reflexionar a todos).

"De esa manera, podremos "hacer sentir a los demás que estamos juntos, que no están solos, que a todos nos cuesta vivir a veces". "No creo que las redes estén evolucionando en conciencia, es hora de que todos empecemos a usar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para conseguirlo", declaró.

PREMIO GASTRONOMÍA a Fina Puigdevall y Martina Puigvert (Les Cols)

Arantxa Moll, consejera de Prensa Ibérica, y Juan Alegría, director de Marketing de Osborne, firma propietaria de la ginebra premium Nordes, hicieron la entrega de su premio a Fina Puigdevall y Martine Puigvert, madre e hija, así como chefs y propietarias de Les Cols, el restaurante de 2 estrellas Michelin desde donde ellas fomentan la cocina de proximidad y ecológica con su propio huerto.

Madre e hija recibieron con alegría un premio que les "ayuda a dar visibilidad" a su proyecto, muy comprometido con la sostenibilidad y la naturaleza, a la que tratan "de escuchar". Este año, con la incorporación de las otras dos hijas de Fina al negocio, este se ha convertido en "superfamiliar y femenino".

PREMIO ESPECIAL 30 ANIVERSARIO a Nieves Álvarez

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, entregó su galardón a Nieves Álvarez, nuestra modelo española más internacional cuya andadura comenzó hace justo 30 años, el mismo tiempo que cumple la revista Woman. Y que ha compaginado este trabajo con el de presentadora de Flash Moda y diseñadora de la marca N+V.

Nieves Álvarez no solo agradeció su premio, sino que subrayó su enhorabuena a la revista Woman por sus también 30 años. "Mi carrera y vuestra revista están muy ligados", subrayó. "'Woman' es una palabra preciosa que simboliza a muchas mujeres que estamos aquí y es un honor estar en esta sala ante mujeres que me inspiran tanto".

PREMIO ICONO DE ESTILO a Paula Echevarría

Mayka Sánchez, directora de la revista Woman Madame Figaro, y Ana Rodríguez, directora comercial de Real Techniques, fueron las encargadas de entregar este premio que reconoce la importancia de crear belleza a Paula Echevarría. La actriz internacionalmente conocida por papeles en producciones como 'Velvet' y ejemplo de la importancia de usar su audiencia para apoyar la industria de la moda y promocionar marcas nacionales e internacionales, así como fundadora de la firma de moda Space Flamingo, agradeció...

Paula Echevarría habló sobre la importancia de apoyar la moda española. "Somos muy afortunados de vivir en un país donde hay profesionales de la moda como la copa de un pino", opinó antes de referirse a su propia firma de moda, 100% española. "Nadie dijo que fuera fácil, pero me siento muy orgullosa".

PREMIO DEPORTE a Adiaratou Iglesias

Juan Pedro Díaz, director general comercial de Prensa Ibérica, y José Luis Aguirrezabal, director de publicidad de la marca, medios y patrocinios globales de Iberdrola, subieron al escenario para entregar el galardón de esta atleta española que ha sido oro en los 100 metros y plata en los 400 metros en los Juegos Paralímpicos de Tokio, y que es experta en superar límites.

La deportista explicó cómo ayuda el deporte a enfrentarse a los desafíos personales: "Tengo la grandísima suerte de practicar el deporte que siempre me había gustado (...). Es un deporte que me apasiona. Con mi discapacidad, el atletismo es un deporte que no me limita, me suma y me da valores increíbles que puedo aplicar en la vida. Esa es la parte que me llevó".

PREMIO DIVULGACIÓN a Macarena Rey

Óscar Voltas, director general de revistas de Prensa Ibérica, y Laura Álvarez, directora de Marketing de Vichy Catalan Corporation, entregaron este premio a Macarena Rey, CEO de Shine Ibérica, productora de 'Masterchef' y 'Maestros de la Costura', y la responsable de que escuelas de gastronomía y diseño se hayan llenado de nuevos alumnos.

"El secreto está en el equipo que hay detrás de estos programas. Pienso que algo he debido hacer bien para que la vida me haya regalado gente tan buena. Es fundamental la ilusión y la pasión que ponemos en todo lo que hacemos, el apoyo de la industria de la moda, de la gastronomía... y del talento", respondió sobre la receta del éxito de sus formatos, antes de dedicar el premio a su marido e hijos, "que son a quienes les robo el tiempo para dedicarme a este trabajo que tan feliz me hace".

PREMIO INVESTIGACIÓN a Carmen López y María José Blanco

Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional, fue la personalidad encargada de hacer el acto de entrega de este premio a Carmen López (María José Blanco no pudo asistir), como su compañera, geofísica del Instituto Geográfico Nacional y responsables de la vigilancia científica de la actividad volcánica en la isla de La Palma, que además asumieron al comunicación sobre la evolución de esta crisis.

"Hacen falta referentes femeninos (...) Las mujeres no hemos sido visibles en la ciencia", "hay que romper techos de cristal que todavía tenemos encima de la cabeza con políticas de las becas, retorno de los investigadores que se van a centros en el extranjero, políticas de conciliación... Hay camino recorrido pero queda un gran camino por recorrer. La ciencia tiene que ser paritaria", señaló Carmen López en uno de los discursos más aplaudidos de la noche.

También tomó la palabra la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, que señaló la necesidad de apostar por un sector más paritario. "La sociedad siempre ha manifestado un aprecio social por la ciencia pero no siempre se ha visto reflejado en los presupuestos", ha expuesto. "Es absolutamente necesario que sigamos invirtiendo en ciencia, salud pública y seguir avanzando como país. No podemos prescindir del 50% del talento, que es el de las mujeres", concluyó con una de las frases que también centraron su participación en el último acto de Womenalia, participado por Woman y Prensa Ibérica.

PREMIO DISEÑADORA INTERNACIONAL a Valérie Messika

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, entregó esta estatuilla que reconoce a talentos únicos capaces de sorprender con cada una de sus colecciones a Valérie Messika, la CEO de la firma de alta joyería Messika, una de las marcas que mejor ha entendido la fusión de su sector con el mundo de la moda.

"Soy muy afortunada porque nací rodeada de diamantes por la profesión de mi padre", contó Valérie Messika, que confesó sentirse muy honrada por ser premiada por una revista llamada 'Woman' cuando precisamente son las mujeres las que la inspiraron a ser lo que es hoy y las que han suscitado su interés por contribuir a la belleza... "No creo que en las casualidades", ha resumido, señalando la coincidencia.

La fiesta concluyó con las palabras de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que quiso hacer un repaso por el talento de cada una de las premiadas y fue enumerándolas una a una.

"Es un honor participar en un encuentro de mujeres que reivindican ser libres. es un honor estar entre mujeres que no se conforman, que se complican la vida (...), sensibles a las injusticias que les rodean (...), que tienen gusto por las cosas bien hechas, que luchan por sacar los proyectos, con talento y audacia. Que son fuente de inspiración", halagó a las premiadas, antes de instar a seguir construyendo "uno de los mejores países para vivir en paridad y progreso".

La noche terminó con un cóctel, abrazos, felicitaciones, más música y muchas ganas de comenzar a preparar la próxima edición. ¡Enhorabuena a todas la premiadas!