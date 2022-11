Hablamos con Ángel Niño, concejal delegado y responsable de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, sobre el papel de la administración en la promoción del talento femenino

Aurora Magrinyà

El pasado miércoles día 3 de noviembre tuvo lugar un nuevo ciclo de eWoman Business powered by Womenalia, una plataforma destinada a la visibilización de las mujeres en el terreno profesional. En esta ocasión, Ángel Niño, concejal delegado y responsable de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, tuvo la oportunidad de moderar la mesa de debate “Reinventarse para seguir adelante”, una sesión dedicada al talento emprendedor que contó con los testimonios de grandes ponentes como Ester Cerdán (fundadora de la marca de moda Laura Bernal), Amuda Doueli (CEO de la plataforma Destinia) y Lucila Ballarino (directora de Womenalia).

Buenas tardes, Ángel, muchas gracias por reunirte con nosotras. En primer lugar, querríamos saber, ¿qué os impulsó a participar en este ciclo?

El Ayuntamiento de Madrid mantiene un firme compromiso con la visibilización de la presencia femenina dentro del ecosistema de emprendimiento e innovación. Y es que las mujeres emprendedoras no son una quimera, ya están aquí. Llevan años desarrollando su talento y aumentando progresivamente su número e influencia. Por este motivo, las administraciones y las empresas privadas tenemos que seguir colaborando a la hora de trasladar estas experiencias de éxito al resto de la sociedad.

¿Y cómo fue la experiencia?

Todos los eventos, los premios y los reconocimientos de este tipo son clave para nuestro objetivo, ya que ayudan a poner en común los testimonios de mujeres emprendedoras y a inspirar a las generaciones más jóvenes.

Compartir triunfos, errores, advertencias y recomendaciones permite allanar el camino a los referentes femeninos del presente y del futuro.

¿Cómo está el panorama actualmente?

Las cifras están mejorando pero un 20% de emprendimiento femenino a nivel nacional son malas noticias y las administraciones tenemos que cubrir ese gap.

¿Y en Madrid?

En Madrid tenemos una situación mejor que en la media nacional. En Madrid Emprende, en los viveros de empresa y en los centros de innovación de Madrid estamos en un 40% de emprendimiento femenino. Nos situamos por encima del porcentaje nacional, aunque queda trabajo por hacer.

Eso sí, las políticas que estamos poniendo en marcha a nivel municipal tienen su efecto en la sociedad y atraemos a mujeres con ideas transformadoras. Confío en que alcancemos un 50%, eso supondrá que no estamos perdiendo talento por el camino.

Esa es una gran noticia, aunque imagino que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no?

Todavía sí. Uno de los problemas que más he detectado entre emprendedoras es que no existen referentes femeninos en emprendimiento, en ciencia, en investigación. Mejor dicho, sí existen, pero no se visibilizan. Es un punto que debemos trabajar en las administraciones.

Además, en el sector STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) todavía tenemos pocas ingenieras y eso hace que el emprendimiento femenino en este sector sea menor.

¿De qué forma estáis ayudando a las mujeres emprendedoras desde la administración?

Madrid es una ciudad implicada al máximo con las mujeres emprendedoras. De hecho, desde el Ayuntamiento, por ejemplo, hemos creado los Premios Margarita Salas para que investigadoras madrileñas expongan sus proyectos. Además, seguimos potenciando lo Premios Emprendedoras, que este 2022 han contado con una dotación de 100.000 euros dividido en 10 premios (hasta ahora la dotación había sido de 18.000 euros dividida en 3 premios).

En esta línea, este año visibilizamos el trabajo de más 10 emprendedoras, que extenderán el eco y divulgarán la existencia de estos galardones y hablarán con nuevas emprendedoras. Así, conseguiremos que la brecha se vaya reduciendo.

Entonces, ¿cuál es el futuro de las mujeres emprendedoras en España?

Existe un patrón muy claro: la emprendedora que emprende tiene más éxito a nivel porcentual que el emprendedor hombre. Cuando la mujer emprende tiene más cabos atados que el hombre. Eso explica el éxito y el retorno del emprendimiento femenino pero también explica que muchas emprendedoras deciden no dar el salto porque han querido controlar todo y tener un proyecto perfecto.

Lo que es más, los negocios emprendidos por mujeres tienen una mortalidad del 29%, frente al 56% de los de los hombres. Es decir, las 'startups' de mujeres duran más tiempo, son más solventes y se endeudan menos.

Está claro que el futuro va en esta dirección y desde el Ayuntamiento de Madrid creemos necesario seguir apostando por las mujeres emprendedoras y para ello, estamos potenciando más que nunca los servicios de Madrid Emprende.