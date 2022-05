Sarah Jessica Parker y el mensaje secreto de su vestido de la Gala MET 2022

El diseño bicolor de Christopher John Rogers es un homenaje a Elizabeth Hobbs Keckley, la primera modista afroamericana en la Casa Blanca y tiene una historia que contar detrás que debes conocer para que te guste todavía más. (Si eso es posible)

UXÍA B. URGOITI

Nadie entiende la moda como lo hace ella. Sarah Jessica Parker es un icono en el mundo 'fashion' desde hace más de dos décadas y esto es un hecho que nadie puede negar. No solo ha sido su papel de Carrie Bradshaw el que la ha elevado a las alturas de ser mucho más que una 'it girl', su estilo propio, su capacidad de crear tendencia ella sola, han sido más que su protagonista de 'Sexo en Nueva York'. Por eso la alfombra roja de la Gala MET es suya, es su territorio. El animal Parker no deja que nadie más reine sobre ella, primero porque es su ciudad, la Gran Manzana le pertenece, y segundo porque nadie como ella entiende el concepto de este evento. No se trata de ir perfecta, ideal y súper 'trendy', esto va de que el mundo te mira y tú tienes algo que decir. Así que la actriz aprovecha el momento y en la noche de ayer quiso dar una lección de moda, pero con un mensaje detrás, uno importante de recordar.

Aunque a muchos invitados se les olvida, cada edición la Gala MET tiene una temática, la de este 2022 era 'La Edad Dorada', la moda en Los Estados Unidos desde 1870 hasta 1890 pero a Sarah Jessica Parker nunca se le pasa el argumento de la velada. Para la noche de ayer eligió un diseñador joven, Christopher John Rogers con el que ha querido rendir homenaje a Elizabeth Keckley, que hizo historia al ser la primera diseñadora negra de la Casa Blanca. Esta modista, muy poco conocida, nació en una familia de esclavos, su talento con la moda le hizo poder comprar su propia libertad y llegó a ser la modista oficial de la primera dama Mary Todd Lincoln, esposa del presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln.

La creación está basada en un vestido de la modista afroamericana pero actualizado. Estampado en cuadros en tres colores: blanco, negro y gris. Cuenta con un cuerpo tipo corpiño con detalle de botonadura joya con botones de cristales de Swarovski. El vestido lleva los hombros al aire y luce un escote con forma de corazón y es de manga larga con detalle de lazos en los laterales. Añade una gran cola, espectacular en tamaño, hecha de seda, muaré y tafetán. EL cuerpo tiene mucho vuelo creando una silueta realmente espectacular, con mucho volumen. Al más puro estilo Edad Dorada de los Estados Unidos.