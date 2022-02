Triunfo por partida doble para la surcoreana: además colarse en todas las listas de mejor vestidas de la noche gracias a Louis Vuitton, ha recogido el premio a Mejor Actriz en una Serie Dramática.

Puede que algunos espectadores todavía no conozcan su nombre, pero, si han visto 'El juego del calamar', esa serie macabra que inspiró debates en las redes y encabezó el ránking de títulos más vistos de Netflix durante semanas, seguro que reconocen el rostro de Jung Ho-Yeon.

A sus 27 años, esta modelo e intérprete surcoreana que daba vida a la jugadora número 67 en la ficción se ha convertido en una de las grandes revelaciones del año; y así lo han reconocido este domingo los SAG Awards 2022, en los que, además de brillar con su look, se ha ganado la ovación del público gracias a su emotivo discurso al recoger el galardón que se ha llevado.

Fiel a Louis Vuitton y con guiño a sus raíces

El paso de Jung Ho-Yeon por la alfombra roja de los premios del sindicato de actores ha sido deslumbrante. La joven, embajadora global de Louis Vuitton desde hace varios meses, ha confiado de nuevo en el 'savoir faire' de la casa francesa para pisar el 'photocall' y ha robado todos los flashes con un vestido de seda negro con cristales bordados a mano y tirantes spagetti; una elección hiperfemenina y radicalmente opuesta al look 'ungendered', también de la maison, que escogió para los pasados CFDA.

Las joyas, unos pendientes de diamantes y un anillo con un zafiro y diamantes, pertenecen a la colección de alta joyería de la misma firma. Pero quizás el detalle más significativo de su estilismo sea la cinta que luce en el pelo a juego con el vestido: un 'daenggi', un listón que en la cultura coreana se usa tradicionalmente para recoger y decorar el cabello trenzado, tal como lo ha lucido ella en este 'photocall'.

Emoción desbordante al agradecer el premio

Más allá de las cuestiones de moda, la actriz ha sido una de las grandes protagonistas de esta 28ª edición de los SAG por ser, precisamente, una de las ganadoras de la noche. Se ha alzado con el premio a Mejor Actriz en una Serie Dramática y, si tenemos en cuenta que compartía nominación con varios pesos pesados del cine internacional, el mérito es todavía mayor.

Con su interpretación en 'El Juego del calamar' (título que se ha hecho con tres de los galardones de la ceremonia), Jung Ho-Yeon se ha impuesto a Jennifer Aniston por 'The morning show', Elisabeth Moss por 'El cuento de la criada', Sarah Snook por 'Succession' y Reese Witherspoon por 'The morning show'. Y la actriz no ha podido ocultar su emoción al subirse al escenario, acompañada por una traductora, para agradecer esta distinción.

Jugando nerviosa con sus manos y con alguna lágrima asomando en sus ojos, ha recordado las veces que se ha sentado delante de la pantalla viendo a los actores que en ese momento estaban frente a ella mientras soñaba con ser actriz algún día. A todos ellos quiso darles las gracias por "hacerle soñar y abrirle la puerta".