Todos los ganadores de los premios SAG 2022

'El juego del calamar' y 'Coda' fueron dos de las producciones con más premios de la noche

Noelia Murillo

Los mayores expertos y fanáticos del cine suelen apuntar a que los premios que concede el Sindicato de Actores (Screen Actors Guild Awards, SAG) suelen ser la antesala de lo que sucederá después en la próxima gala de los Oscar. Puede que por ese motivo se generase un gran revuelo por la no nominación de Kristen Stewart, que no tuvo lugar en la lista de nominadas a la Mejor actriz en estos premios por su papel en 'Spencer'.

Como suele suceder en la mayoría de estos casos, los pronósticos se han cumplido y, debido a eso, la serie coreana más popular de la temporada no se ha quedado sin premios. Tampoco lo ha hecho 'Coda: Los sonidos del silencio', una película que ha llegado hace apenas unos días a España y retrata la aventura de un grupo de personas con necesidades auditivas especiales que forma un grupo de canto. En este caso, ha recibido uno de los mayores galardones del sindicato, ya que se ha coronado como el drama con Mejor elenco.

Aunque no hemos podido ver a Javier Bardem recogiendo su premio internacional en la categoría de Mejor actor por 'Being The Ricardos', sí hemos visto a Will Smith hacer lo propio por el papel que interpreta en 'King Smith'. Este película ha llegado a nuestros cines como 'El método Williams' y le ha proporcionado su primer SAG, un galardón al que ya estuvo nominado por la cinta 'En busca de la felicidad'.

Conviene recordar que, en esta ocasión, ha sido la actriz Helen Mirren quien ha recibido el premio honorífico por toda su carrera, una ocasión en la que se ha decantado por un 'total look' en color rosa palo y sus ya habituales y reivindicativas canas.

A continuación puedes ver la lista completa de nominados y ganadores de la noche:

TELEVISIÓN

MEJOR ACTOR EN UNA PELÍCULA PARA TELEVISIÓN O MINISERIE

Murray Bartlett - 'The White Lotus'

Oscar Isaac - 'Escenas de un matrimonio'

Michael Keaton - 'Dopesick'

Ewan McGregor - 'Halston'

Evan Peters - 'Mare of Easttown'

MEJOR ACTRIZ EN UNA PELÍCULA PARA TELEVISIÓN O MINISERIE

Jennifer Coolidge - 'The White Lotus'

Cynthia Erivo - 'Genius: Aretha'

Margaret Qualley - 'La asistenta'

Jean Smart - 'Mare of Easttown'

Kate Winslet - 'Mare of Easttown'

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Brian Cox - 'Succession'

Billy Crudup - 'The Morning Show'

Kieran Culkin - 'Succession'

Lee Jung-jae - 'El juego del calamar'

Jeremy Strong - 'Succession'

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Jennifer Aniston - 'The Morning Show'

Jung Ho-yeon - 'El juego del calamar'

Elisabeth Moss - 'El cuento de la criada'

Sarah Snook - 'Succession'

Reese Witherspoon - 'The Morning Show'

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA

Michael Douglas - 'El método Kominsky'

Brett Goldstein - 'Ted Lasso'

Steve Martin - 'Only Murders in the Building'

Martin Short - 'Only Murders in the Building'

Jason Sudeikis - 'Ted Lasso'

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA

Elle Fanning - 'The Great'

Sandra Oh - 'The Chair'

Jean Smart - 'Hacks'

Juno Temple - 'Ted Lasso'

Hannah Waddingham - 'Ted Lasso'

MEJOR ELENCO EN UNA SERIE DRAMÁTICA

'El cuento de la criada'

'The Morning Show'

'El juego del calamar'

'Succession'

'Yellowstone'

MEJOR ELENCO EN UNA SERIE DE COMEDIA

'The Great'

'Hacks'

'El método Kominsky'

'Only Murders in the Building'

'Ted Lasso'

MEJOR REPARTO DE ESPECIALISTAS EN UNA SERIE DE TV

'Cobra Kai'

'The Falcon and the Winter Soldier'

'Loki'

'Mare of Easttown'

'El juego del calamar'

CINE

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

Javier Bardem - 'Being the Ricardos'

Benedict Cumberbatch - 'El poder del perro'

Andrew Garfield - 'Tick, Tick... Boom'

Will Smith - 'El método Williams'

Denzel Washington - 'The Tragedy of Macbeth'

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

Jessica Chastain - 'Los ojos de Tammy Faye'

Olivia Colman - 'La hija oscura'

Lady Gaga - 'House of Gucci'

Jennifer Hudson - 'Respect'

Nicole Kidman - 'Being the Ricardos'

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Ben Affleck - 'The Tender Bar'

Bradley Cooper - 'Licorice Pizza'

Troy Kotsur - 'CODA'

Jared Leto - "House of Gucci"

Kodi Smit-McPhee - 'El poder del perro'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Caitriona Balfe - 'Belfast'

Cate Blanchett - 'El callejón de las almas perdidas'

Ariana DeBose - 'West Side Story'

Kirsten Dunst - 'El poder del perro'

Ruth Negga - 'Passing'

MEJOR ELENCO

'Belfast'

'CODA'

'No mires arriba'

'House of Gucci'

'El método Williams'

MEJOR ELENCO DE DOBLES

'Black Widow'

'Dune'

'The Matrix Resurrections'

'No Time to Die'

'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'