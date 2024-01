Penélope Cruz tiene muy claro cuál es su fórmula favorita para vestir elegante

Hay looks que nunca fallan. Y no tienen por qué estar siempre creados a partir de básicos como el 'little black dress', también puede ser a partir de otras prendas que, por mucho que parezcan más arriesgadas, sabes van a funcionarte a la perfección. A veces solo es cuestión de probar distintas fórmulas hasta dar con la que nos resulta más cómoda a cada una.