Los pendientes que la reina Letizia ha sacado de su joyero 18 años después para elevar su look más sobrio

Pero, antes de entrar en materia, tenemos que hablar del look de la reina o, mejor dicho, de sus pendientes. Puede que no los recuerdes porque hacía mucho tiempo que no se los veíamos, pero se trata de un diseño de oro blanco, con 17 diamantes talla brillante y un patrón inspirado en la tradicional joyería cordobesa. Su origen es, además, bastante peculiar, ya que fue un regalo de reyes que recibió por parte de la asociación de joyeros de Eloy de Córdoba en las Navidades de 2005, cuando apenas llevaba unos meses casada con el rey. Fue en enero de ese mismo año cuando los lució por primera y única vez, cuando acudió junto al entonces Príncipe de Asturias a la inauguración de un nuevo gasoeducto en la estación de compresión de Enagás en Villafranca de Córdoba.